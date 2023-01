Jacksonville (FL) fica entre as 25 melhores cidades para imigrantes

Apesar do contínuo debate nacional sobre a política de imigração, os Estados Unidos continuam sendo um dos maiores ímãs de imigrantes do mundo. Os estrangeiros entram no país de várias maneiras, mas os motivos gerais são os mesmos: eles vêm para os EUA em busca de melhores oportunidades para si e para seus filhos.

Os imigrantes que vêm para os EUA têm muitas cidades para escolher onde colocar suas raízes. Alguns optam por viver em áreas onde imigrantes anteriores de seu país de origem já estabeleceram uma comunidade. Mas nem sempre essas são necessariamente as melhores opções, como analisa o portal The Center Square.

Segundo o portal, o recente relatório "Imigrantes e Oportunidades nas Cidades da América" do Instituto George W. Bush-SMU Economic Growth Initiative, revisou 12 indicadores-chave nas 100 áreas metropolitanas mais populosas da América para identificar as comunidades onde os imigrantes estão prosperando.

Jacksonville

Na Flórida, de acordo com o relatório, a área metropolitana de Jacksonville classifica-se como a 25ª melhor cidade para imigrantes.

Situada no condado de Duval, Jacksonville é o lar de cerca de 149.986 pessoas que nasceram em países estrangeiros, representando 9,4% da população total. De 2010 a 2021, a imigração foi responsável pelo crescimento líquido da população de 39.834 pessoas, impulsionando o crescimento da população geral em 3,0%.

A prosperidade econômica provavelmente está atraindo muitos novos americanos para Jacksonville. A família típica chefiada por um residente estrangeiro ganha $ 64.190 por ano, e a taxa de propriedade entre os residentes estrangeiros da área é de 62,4%. Essas e outras medidas socioeconômicas comparam-se relativamente favoravelmente com a população da área metropolitana como um todo. A renda familiar média e a taxa de propriedade de todos os residentes na área de Jacksonville são de $ 63.064 e 65,3%, respectivamente.

Kissilla Silva Sanders, de 41 anos, morava em San Diego (CA) e decidiu se mudar para Jacksonville. Segundo ela, o motivo principal foi o trabalho do marido na Marinha e hoje não trocam a cidade por outras da Flórida.

"Amamos morar aqui. A cidade em comparação com Miami e Orlando é bem mais calma, bem tranquila, com amplo espaço para lazer e grande potencial comercial. O trânsito em Jacksonville é bem mais calmo", destaca.

25 áreas metropolitanas

As 25 áreas metropolitanas com melhor desempenho das 100 maiores da América onde os imigrantes estão prosperando melhor incluem os cinco centros de tecnologia de primeira linha da América: San Jose (primeiro classificado), San Francisco, Seattle, Washington e Boston. Eles também incluem cinco áreas metropolitanas que caracterizam como centros financeiros ou tecnológicos de segundo nível em ascensão: Raleigh, Madison, Bridgeport-Stamford-Norwalk, Colorado Springs e Atlanta.

As regiões metropolitanas e os condados com parcelas relativamente grandes da população imigrante têm um desempenho melhor do que outros lugares nos seguintes quesitos:

• Renda familiar.

• Inovação.

• Universidades com grande impacto em inovação.

• Produtividade, tanto global quanto no setor de tecnologia.

• Empresas iniciantes.

• Pessoal em ocupações essenciais como enfermagem.

• Custos de construção e, portanto, preços de habitação.

• Cultura gastronômica e outras medidas de apelo cultural.

As cidades podem e devem usar as seguintes ferramentas para se tornarem lugares de alta oportunidade para imigrantes:

• Políticas orientadas para oportunidades.

• Políticas explícitas de acolhimento de imigrantes.

• Políticas comprovadas de alto impacto, ajudam os alunos de inglês, criam caminhos para transferir treinamento estrangeiro e credenciais, e fornecer boa assistência ao reassentamento de refugiados.

Perfil populacional

Em 2020, a população de Jacksonville era de 949.611 habitantes, tornando-a a 12ª cidade mais populosa dos Estados Unidos.

Com uma população de 1.733.937 habitantes, a área metropolitana de Jacksonville é a quarta maior região metropolitana da Flórida.

Kissilla Silva Sanders, de 41 anos, morava em San Diego (CA) e mudou para Jacksonville com a família por causa do trabalho do marido; hoje não troca a cidade por outras da Flórida.

Perfil populacional nativo e imigrante de Jacksonville

Jacksonville está crescendo atualmente a uma taxa de 1,31% ao ano e sua população aumentou 4,04% desde o censo mais recente, que registrou uma população de 949.611 em 2020. Abrangendo mais de 875 milhas, Jacksonville tem uma densidade populacional de 1.322 pessoas por milha quadrada.

Os maiores grupos de ascendência em Jacksonville incluem alemão (9,6%), americano (9,3%), irlandês (9,0%), inglês (8,5%) e italiano (3,5%). Jacksonville é o lar da décima maior população árabe nos Estados Unidos, bem como da maior comunidade filipino-americana na Flórida. Grande parte da comunidade filipina da cidade serviu na Marinha dos Estados Unidos. Há também uma grande população de porto-riquenhos na cidade.

A cidade atravessa o rio St. Johns na região de First Coast no nordeste da Flórida, cerca de 12 milhas (19 quilômetros) ao sul da divisa do estado da Geórgia (25 milhas ou 40 km até o núcleo urbano/centro da cidade) e 350 milhas (560 km) ao norte de Miami.

O maior grupo religioso em Jacksonville é protestante, seguido por católicos, muçulmanos, judeus e participantes de outras religiões.