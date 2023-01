Cidade mais pobre da Flórida tem renda familiar anual de US$ 22.353; 63,8% menos do que a média

Gifford, no condado de Indian River, foi classificada como a cidade mais pobre da Flórida, de acordo com o último censo. Das 592 cidades do estado com dados disponíveis, Gifford é a mais pobre.

Uma família típica na Flórida ganha $ 61.777 por ano, embora existam muitos lugares no estado onde os rendimentos são muito mais baixos. A família Gifford típica ganha apenas US$ 22.353 por ano, 63,8% menos do que a renda familiar mediana em todo o estado, de acordo com os últimos dados de cinco anos do American Community Survey.

Dada a baixa renda, não surpreende que uma parcela maior do que a média dos residentes viva na pobreza. Com cerca de 4.481 habitantes em 2020, a taxa de pobreza local na cidade é de 48,6%, em comparação com a taxa de pobreza estadual de 13,1%.

De acordo com os dados mais recentes, a família americana típica ganhou uma média de $ 69.021 nos cinco anos que terminam em 2021. Embora esse último número represente um aumento modesto de 6% em relação às estimativas do período de cinco anos que termina em 2020, para a maioria dos americanos, qualquer aumento da renda foi eliminado pela alta da inflação.

O US Census Bureau divulgou em dezembro as últimas estimativas de cinco anos do American Community Survey, um instantâneo demográfico nacional em andamento que coleta características sociais, econômicas e habitacionais de milhões de famílias todos os anos.

Para a classificação, as cidades são definidas como entidades legais incorporadas ou áreas estatísticas designadas pelo censo com populações entre 1.000 a 25.000 pessoas. As cidades foram excluídas se a renda familiar mediana não estivesse disponível no ACS 2021 ou se o erro de amostragem associado aos dados de uma cidade fosse considerado muito alto.

Renda das classes

Na região metropolitana de Miami, Fort Lauderdale e West Palm Beach, no sul da Flórida, a renda da classe média baixa é de $ 43.000, enquanto a renda da classe média alta é de $ 128.000.

Além disso, em Tampa, São Petersburgo e Clearwater, a renda da classe média baixa é de $ 42.000, enquanto a renda da classe média alta é de $ 126.000.

O Pew Research Center define a classe média americana como qualquer pessoa que ganhe entre dois terços e o dobro da renda familiar média do país, que foi de US$ 70.784 em 2021, de acordo com o United States Census Bureau. Isso significa que as famílias americanas que ganham entre US$ 47.189 e US$ 141.568 estão tecnicamente na classe média do país, segundo análise da NBC Miami.