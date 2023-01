Janeiro: conscientização sobre o glaucoma

Uma visão saudável é parte integrante de praticamente tudo o que fazemos e nos afeta de maneiras profundas. Afinal, nossos olhos são nossas janelas para o nosso mundo. Ter uma visão melhor pode significar ver os detalhes mais sutis das incríveis jogadas de futebol de seu filho ou do próximo projeto de ciências.

Uma boa visão te faz dirigir com mais segurança e também está relacionado à segurança no seu trabalho. Simplificando, uma visão melhor significa aproveitar a vida ao máximo. Ao celebrarmos o Mês da Conscientização do Glaucoma em janeiro, certifique-se de colocar uma visão mais saudável em sua lista de resoluções de Ano Novo.

O glaucoma é uma doença ocular que afeta desproporcionalmente os latinos. Com exames de vista anuais, você pode detectar e controlar o glaucoma precocemente e mudar esse quadro:

- O glaucoma pode causar perda de visão e cegueira, que não podem ser revertidas. O glaucoma faz com que o fluido se acumule no olho, causando pressão podendo danificar o nervo óptico, que transfere imagens visuais para o cérebro. Mas você pode salvar sua visão com detecção e tratamento precoce.

- Não há sintomas iniciais. Muitas vezes, o glaucoma não apresenta sinais de alerta precoce. Sem dor. Sem desconforto. Sem visão embaçada. Somente o glaucoma avançado afetará sua visão.

- Quase 8 em cada 10 latinos que têm glaucoma não sabem. A falta de conscientização e a ausência de sintomas estão impedindo as pessoas de detectar a doença precocemente.

- Algumas pessoas correm maior risco do que outras. Afro-americanos com mais de 40 anos, adultos com mais de 60 -especialmente latinos e pessoas com uma história familiar de glaucoma estão em maior risco.

*Gisele Crespo, oculista licenciada pelo Florida Board of Opticinary.