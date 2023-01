Dois estudantes de Palm Beach morrem em tiroteio relacionado a drogas

Dois estudantes da Palm Beach Central High School em Wellington que morreram em um “incidente fora do campus” na quarta-feira, 11, foram mortos em um tiroteio relacionado a drogas no Village of Palm Springs, disse o Departamento de Polícia de Palm Springs.

Darren Edgecomb, o diretor da escola, enviou uma carta aos pais na quinta-feira, 12, anunciando que dois alunos haviam morrido, mas não disse a causa da morte ou forneceu os nomes dos alunos.



O tiroteio ocorreu por volta das 18h30. Os policiais inicialmente responderam a um relatório de um acidente de veículo perto da Almar Road e da Narcissus Avenue antes de descobrir várias vítimas de tiros no que parece ser um incidente relacionado a drogas. Nenhuma das vítimas é do vilarejo de Palm Springs.

O departamento de polícia não pôde fornecer informações adicionais nesta sexta-feira, pois a investigação continua ativa, disse Morley. Nenhum nome ou informação das vítimas será divulgado.

Palm Beach Central High tinha conselheiros adicionais disponíveis e uma maior presença policial em seu campus na quinta-feira, disse Edgecomb.



Fonte: Sun Sentinel.