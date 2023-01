Turista é mordido por tubarão enquanto nadava na praia de Key West (FL)

Um turista da Romênia foi mordido por um grande tubarão enquanto nadava em uma praia de Key West, segundo a polícia local.



Nicolae Cioban, de 34 anos, estava nadando perto do Outer Mole do Fort Zachary Taylor Historic State Park no último domingo, 8, por volta das 14h, quando foi mordido, de acordo com o relatório do incidente.



Ele teve lacerações na coxa, joelho e panturrilha. Cioban, que segundo a reportagem vive na Romênia, não foi encontrado para comentar. Ele conseguiu caminhar até uma ambulância e os médicos o levaram para o hospital. Seus ferimentos não eram fatais.



O Departamento de Proteção Ambiental da Flórida, que supervisiona os parques estaduais, disse em um comunicado ao Miami Herald que só poderia “confirmar que houve um encontro desconhecido de vida marinha” naquele dia em Fort Zachary Taylor. Alexandra Kuchta, porta-voz do DEP, disse que os guardas florestais “monitoraram de perto a água, mas não observaram nenhum tubarão”.

Mesmo assim, os guardas florestais hastearam bandeiras roxas naquele dia “avisando os visitantes para terem cuidado dentro e ao redor da água”. Na sexta-feira, Kuchta disse que as bandeiras ainda estavam sendo hasteadas. “Os visitantes dos parques costeiros são lembrados de prestar muita atenção às bandeiras coloridas afixadas nas estações de boas-vindas e nas praias”, disse ela. “Bandeiras coloridas indicam as condições de natação na praia.”



Ataques



Os tubarões têm uma reputação assustadora como predadores mortais, mas ataques a humanos são raros. Eles não procuram ativamente os humanos como presas e preferem caçar peixes ou focas. Isso não significa que não representem riscos e perigos, especialmente durante os meses de verão, quando mais pessoas nadam no mar.



Os ataques geralmente são um caso de identidade equivocada, pois os tubarões podem morder um humano acreditando que eles sejam suas presas habituais. Muitos soltam assim que percebem seu erro, mas seus dentes muito afiados podem causar ferimentos com risco de vida.



Em 2022, houve 51 ataques de tubarão nos EUA, principalmente na Flórida. Apenas um, no Havaí, foi fatal. O Arquivo Internacional de Ataques de Tubarão, administrado pelo Museu da Flórida – que registra ataques de tubarão em todo o mundo – ainda está analisando os dados deste ano.