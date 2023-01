Aumento de imigrantes gera onda inesperada de matrículas nas escolas de Miami-Dade

Desde o início do ano letivo de 2022-23, quase 10.000 alunos de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela se matricularam nas escolas públicas do condado de Miami-Dade - cerca de 2.500 alunos a mais do que os que chegaram em todo o ano de 2021-22, refletindo o aumento de imigrantes provenientes desses quatro países ao longo de quase seis meses.



Ao todo, o distrito matriculou mais de 14.700 novos alunos que emigraram de outro país, uma onda inesperada que ocorre em um momento em que o distrito enfrenta uma força de trabalho já escassa e vagas para professores em sala de aula – um dos efeitos prolongados da pandemia.



“Essa coisa toda é como uma tempestade perfeita. Já experimentamos, nos últimos dois anos, a falta de capital humano ”, disse a presidente do conselho escolar de Miami-Dade, Mari Tere Rojas, em uma reunião na quarta-feira,11, em que os membros do conselho e o superintendente Jose Dotres discutiram o assunto. “Agora, vamos ter mais crianças para servir.”



Dos 14.723 alunos que se matricularam no distrito entre 17 de agosto de 2022 - o início do ano letivo - e 10 de janeiro de 2023, 9.935 vieram de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela, os quatro países onde os níveis de imigração dos EUA foram em níveis recordes no ano passado, de acordo com o distrito. Os alunos restantes, matriculados em todas as séries, vêm de mais de 20 países, principalmente países das Américas, como Argentina, Colômbia, Honduras, México e Peru, e alguns da Rússia e Ucrânia.



Durante todo o ano letivo de 2021-22, o distrito matriculou 13.404 alunos que vieram recentemente de outros países, mostram os registros. Embora seja uma comunidade expressiva na Flórida, o Brasil não é citado dentre os países de maior número de alunos novatos.



O aumento tornou-se um tópico de discussão para os membros do Conselho Escolar nos últimos meses. Em outubro, Rojas solicitou dados sobre estudantes migrantes. Na quarta-feira, encerrando o primeiro workshop do conselho no ano-calendário, os números ficaram mais claros. Os membros do conselho e a equipe distrital discutiram brevemente as implicações do afluxo de alunos, principalmente com o distrito enfrentando menos professores desde a pandemia. (No início do ano letivo, o distrito informou cerca de 220 vagas em salas de aula.) A chegada de novos alunos foi particularmente intensa nos últimos meses, refletindo o desembarque quase diário de migrantes na costa sudeste da Flórida.

De meados de outubro a 22 de dezembro, o número de estudantes migrantes matriculados no distrito aumentou em mais de 3.100, mostram os registros. Em 11 de outubro, o distrito relatou 9.864 alunos matriculados após a imigração; até 22 de dezembro, o número totalizava 12.978 alunos. Em dezembro, pouco antes do Natal, 175 cubanos chegaram a Florida Keys e Hollywood Beach em 24 horas. No fim de semana do Ano Novo, mais de 500 cubanos chegaram a Keys. Um grupo de 70 migrantes haitianos chegou na tarde de quinta-feira ao largo de Virginia Key, uma ilha barreira ao largo de Miami que leva a Key Biscayne.



Por enquanto, nenhuma escola ficou superlotada ou incapaz de fornecer os recursos necessários, disse Diaz. Embora não haja dados exatos sobre quais escolas receberam a maioria dos alunos desde o início do ano letivo, Diaz disse que, historicamente, o país de origem de uma família indica onde eles se estabeleceram na região. (Os cubanos, por exemplo, muitas vezes optam por residir em Hialeah, disse ele.)

O distrito registra os novos alunos imediatamente e, como parte do estágio de engajamento, acompanha esses alunos para garantir a documentação adequada ou exames de idioma, por exemplo.



Condado de Broward



Em comparação com Miami-Dade, as escolas do Condado de Broward geralmente recebem menos alunos imigrantes, definidos como aqueles nascidos em outro país que estão nos Estados Unidos há menos de três anos, disse Victoria Saldala, diretora do Bilingual or English para o Departamento de Falantes de Outros Idiomas nas Broward Schools.

O distrito relatou quase 6.900 alunos estrangeiros que se matricularam pela primeira vez em uma escola dos EUA há menos de três anos, embora o número de agosto inclua aqueles que se matricularam em junho e julho. Desde junho de 2022, os maiores números de matrículas são de colombianos, seguidos por cubanos, haitianos e venezuelanos. O distrito opera um Centro Internacional de Boas-Vindas, que apóia os pais e responsáveis quando eles matriculam seus filhos na escola e os conecta com os assistentes sociais da escola para ajudá-los com material escolar, uniformes, roupas e alimentos. Todas as escolas também oferecem saúde mental e outros serviços.



Fonte: Miami Herald.