Restaurantes da Flórida enfrentam escassez de funcionários

Restaurantes da Flórida estão enfrentando escassez de funcionários. É janeiro e as multidões estão de volta aos restaurantes do sul da Flórida, mas não os trabalhadores.

“Definitivamente, estamos procurando muitas pessoas em todos os diferentes departamentos”, disse Rocco Mangel, proprietário dos restaurantes Rocco's Tacos, com instalações em diferentes cidades da Flórida, ao canal WPTV.

“Acho que as pessoas não estão tão com pressa para dizer que quer ser garçonete, bartender ou gerente”, disse ele.

Trabalhadores que saíram durante a pandemia de Covid não estão com pressa para voltar ao trabalho de serviço, muitos proprietários acreditam. O desemprego voltou aos níveis pré-pandêmicos, em cerca de 2,6% no Condado de Palm Beach.

Funcionários trabalhistas dizem que na Flórida continua a haver mais listas de empregos do que de pessoas procurando emprego.

“Acho que eles estão pressionando por salários mais altos, trabalho de melhor qualidade e estão se deparando com tantas opções”, disse John Ries, proprietário da Hot Pie Pizza, que tem quatro vagas em West Palm Beach e seis na Royal Palm Beach.

“Há uma escassez de trabalhadores não por causa de uma economia ruim, a economia está muito boa”, disse Ries, referindo-se a um bom negócio neste inverno. “O trabalhador médio tem muitas opções.”

As empresas que estão tomando a difícil decisão de fechar suas portas relatam como motivos a escassez de mão de obra, inflação e inconsistências de produtos.



Setor de construção civil



Em um dos mercados de trabalho mais difíceis da história recente dos EUA, a reconstrução da Flórida após o furacão Ian provavelmente exigirá milhares de trabalhadores - especialmente na construção.

Mas contratar trabalhadores - aqueles que irão reconstruir meses e anos após a limpeza inicial da tempestade - tem sido um desafio por causa do baixo desemprego na construção e em geral, especialmente na Flórida.



Mesmo assim, há um otimismo de que a indústria da construção atenderá às necessidades da Flórida.

"A indústria da construção tem um histórico admirável de responder pronta e eficazmente a desastres naturais", disse ele. “Estou confiante de que muitas empresas e trabalhadores responderão às necessidades mais urgentes na Flórida e onde quer que Ian cause danos catastróficos”.

Os fatores que afetam a construção incluem a alta demanda por trabalhadores como resultado do projeto de lei de infraestrutura de US$ 1,2 trilhão aprovado no ano passado. As faculdades estão intensificando os programas para treinar trabalhadores mais qualificados, mas mesmo a contratação de trabalhadores não qualificados pode ser um desafio. Taxa de desemprego geral da Flórida estava abaixo da média nacional de 3,7% em setembro de 2022.



Em novembro, a taxa de desemprego da Flórida caiu para 2,6% - a mais baixa entre os dez maiores estados do país e 1,1% menor do que a do país. Novembro marcou dois anos consecutivos (24 meses consecutivos) em que a taxa de desemprego da Flórida permaneceu abaixo da do país. A Flórida também continuou a exceder a taxa nacional de crescimento de empregos pelo 20º mês consecutivo em novembro de 2022.