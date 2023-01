Quais as 10 melhores praias para crianças e famílias na Flórida?

Quando a maioria dos viajantes pensa na Flórida, eles pensam nas extensas praias que cobrem a costa do Sunshine State. Na verdade, existem 825 milhas de belas praias arenosas para explorar na Flórida. Cada uma das belas praias tem uma vibração diferente, embora muitas sejam adequadas para a família e gratuitas para desfrutar.



Se você está planejando uma viagem para a Flórida com seus filhos, saiba quais são as melhores praias para famílias e o que há para ver e fazer em cada uma delas, segundo o portal TripSavvy.







A poucos quilômetros do coração do bairro histórico da cidade mais antiga do país fica a praia de St. Augustine. Essa faixa de areia não é apenas bonita, mas também é uma das únicas praias do estado em que você pode dirigir em certas áreas. Se você não gosta de dirigir na praia, há muitos pontos de acesso a pé para chegar à areia. Ao longo da praia, há áreas para piquenique, quadra de vôlei de areia e muitos restaurantes locais para aproveitar. A primavera e o verão em St. Augustine Beach são excepcionalmente movimentados por causa das faculdades próximas nas férias.







Siesta Key Beach fica a poucos minutos do centro de Sarasota, mas parece um mundo longe da agitação da cidade. As praias de areia branca e águas cristalinas atraem famílias que querem passar um dia perto do mar. No final de Siesta Key Beach, onde se transforma em Crescent Beach, você encontrará Point of Rocks, onde uma abundância de corais e vida marinha pode ser encontrada. Se você está planejando uma viagem para Siesta Key, não deixe de visitar o Mote Marine, um aquário onde todos da família podem aprender sobre os peixes-boi, lontras e tubarões residentes que chamam as águas próximas de lar.







A cultura do surf é uma grande parte da experiência de praia em Cocoa Beach, perto do centro da Flórida. Todos os dias, as famílias estão nas praias surfando juntas ou vendo seus filhos – inclusive os que não são da região – terem aulas com os instrutores locais. Para ainda mais diversão com o surfe, o Florida Surf Museum fica perto da praia e vale a pena conferir depois de um cruzeiro matinal pelas ondas. As crianças também vão gostar do Museu de Dinossauros e Culturas Antigas, onde podem ver de perto fósseis e outros artefatos.







Ao largo da costa norte da Flórida, perto da fronteira com a Geórgia, fica Fernandina Beach. Todos os anos, milhares de pessoas lotam a área durante o festival anual de camarão da Ilha das Oito Bandeiras, onde você pode experimentar o camarão de tantas maneiras quanto Bubba de "Forrest Gump" divaga no filme. As faixas de areia ao redor do Main Beach Park são desejáveis para as famílias, pois também há um playground e um grande gramado para piqueniques e jogos juntos.







Quando você pensa em South Beach, pode pensar nas casas noturnas e edifícios icônicos com designs Art Déco - e embora essas coisas estejam disponíveis para você explorar, South Beach também é um ótimo local para a família. Há uma abundância de hotéis que pontilham a praia, alguns dos quais têm acesso quase direto à praia. Ao longo de toda a ampla praia, há postos de salva-vidas coloridos, para que você saiba que seus filhos estão sendo observados de perto na água. E South Beach é ótima para encontrar pedaços de corais lavados ou observar navios de cruzeiro saindo de Port Miami todas as tardes também.







Uma das cidades litorâneas mais bonitas da costa leste da Flórida é Delray Beach, onde lojas e restaurantes ocupam as ruas próximas à costa. A cidade litorânea por excelência tem uma grande extensão de areia onde as famílias podem fazer de tudo, desde bodyboard no oceano até construir castelos de areia na praia. Após o pôr do sol, dirija-se ao vizinho Delray Beach Market para uma refeição saborosa ou aproveite a cena artística local com música ao vivo e exposições de arte pela cidade.







Ao longo de uma das ilhas barreira de São Petersburgo, as famílias podem aproveitar a praia de St. Pete. A bela cidade turística tem uma sensação familiar e descontraída que é um pouco mais elevada do que a área vizinha de Clearwater Beach. As praias de areia branca e águas verde-esmeralda são ótimas para nadar e relaxar sob o sol quente da Flórida. Claro, nenhuma visita a St. Pete Beach está completa sem tirar uma foto de família (ou reservar uma estadia, no caso) no Don CeSar Hotel, com seu icônico prédio rosa. Nos fins de semana, caminhe pelo Gulf Beaches Historical Museum, localizado em uma igreja histórica de 1917 e com cartões postais e outros artefatos da região.







Localizada na rodovia A1A, paralela a muitas das praias da costa leste da Flórida, fica a Melbourne Beach. A praia ideal para famílias é conhecida por sua pesca e surfe. As crianças também vão adorar tentar avistar a vida marinha, como golfinhos e arraias, no píer. De maio a outubro, logo após o pôr do sol, você pode percorrer a praia para ver as tartarugas marinhas desembarcarem - de uma distância segura - e vê-las desovar. As famílias vão querer ir até o Santuário da Ilha Barreira, que oferece a adultos e crianças a oportunidade de participar de atividades como caminhadas guiadas.







Com um clima ameno no inverno e dias quentes de verão, Fort Walton Beach é um local fantástico para férias em família em qualquer época do ano. O mar verde e a areia branca atraem famílias com águas tipicamente calmas e vista panorâmica da praia. Além do sol e do surf, a área tem muito a oferecer para as famílias, como o Gulfarium Marine Adventure Park, onde todos são incentivados a interagir com a natureza e os animais alimentando tartarugas, tendo arraias deslizando sob suas mãos ou conhecendo os leões marinhos residentes.







Daytona Beach pode ser conhecida principalmente por suas festas de primavera e em quase todas as outras épocas do ano a praia é incrivelmente familiar. A praia é a principal atração da região, com quilômetros de praias arenosas, muito sol e uma brisa leve típica que costuma pegar pipas e praticantes de kitesurf. Perto da areia fica o Daytona Beach Boardwalk and Pier, onde os restaurantes são abundantes, os jogos de carnaval estão prontos para você tentar, e uma roda-gigante levará sua família para cima da cidade e da praia para uma vista que vale a pena viajar.