Câmara da Flórida quer expandir programa de vouchers escolares

A Flórida tornaria todos os alunos elegíveis para vouchers para frequentar escolas particulares com dinheiro do contribuinte sob uma legislação proposta pelo presidente da Câmara, Paul Renner, que disse na quinta-feira, 19, que será uma prioridade para a sessão que começa em março.



O projeto de lei poderia expandir muito os atuais programas de vouchers do estado, mas daria prioridade a alunos de baixa renda e com necessidades especiais, em vez de famílias mais ricas que buscam ajuda com mensalidades em escolas particulares.

“Já temos mais crianças com opção de escolha escolar, mais pessoas que estão usando opções de escolha neste estado do que em qualquer outro estado do país”, disse Renner em entrevista coletiva. “Estamos simplesmente garantindo que ninguém fique de fora.”

Ele disse que não está preocupado que a legislação possa criar um êxodo em massa das escolas públicas.

“Muitas pessoas vão ficar exatamente onde estão porque estão felizes, mas isso é realmente para garantir que haja mais competição”, disse Renner.

Os críticos disseram que a legislação prejudicará as escolas públicas ao enviar dinheiro para escolas particulares que não seguem os mesmos padrões de responsabilidade. O líder democrata da Câmara, Fentrice Driskell, chamou o projeto de lei de "alarmante".

“Nosso Legislativo liderado pelos republicanos continua a atacar nossas escolas públicas – nossos professores – tornando muito difícil para a Flórida competir com o resto da nação”, disse Driskell durante uma coletiva de imprensa. “Isso atrasa nosso estado.”

Vários estados têm buscado de forma mais agressiva expandir as leis de escolha escolar nos últimos dois anos, incluindo Iowa, onde o governador republicano de Iowa. Kim Reynolds fez dos vouchers para todos uma prioridade em seu discurso sobre a condição do estado na semana passada.

A Flórida iniciou seu programa de vouchers há mais de duas décadas sob o governo republicano. Jeb Bush e aprovou várias leis para expandi-lo nas próximas três administrações republicanas, incluindo dois anos atrás, quando o Gov. Ron DeSantis assinou um projeto de lei aumentando os níveis de renda para receber vouchers.

Se aprovada, Renner disse que acabaria com a fila de espera de vales para crianças com necessidades especiais, embora não soubesse o tamanho da lista de espera e a legislação não tivesse um preço.

A legislação foi designada House Bill 1, o que indica sua importância para o orador. O Legislativo começará sua sessão anual de 60 dias em 7 de março.



Fonte: Local 10.