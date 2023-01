Pais recebem indenização de US$ 5 milhões após bebê morrer em creche no sul da Flórida

Os pais do bebê Tayvon Tomlin, de 9 meses, que morreu em julho passado depois de ficar sob a supervisão de uma creche em Homestead, receberão um acordo multimilionário de seus proprietários, anunciaram os advogados da família na tarde de segunda-feira, 23.

Tayvon foi encontrado sem vida em seu berço na creche Lincoln Marti Schools em Homestead em 18 de julho de 2022 e foi levado de helicóptero para o HCA Florida Kendall Hospital, onde os médicos o declararam morto.



Os pais Keiara Whorley e Devonte Tomlin anunciaram em outubro que estavam processando a Lincoln Marti Schools pela morte de Tayvon. A família acusou a creche de “incompetência, treinamento deficiente e pessoal inadequado”.

O advogado Michael Levine diz que os pais de Tayvon receberão US$ 5 milhões de Lincoln Marti como parte do acordo.







De acordo com um comunicado de imprensa do escritório de advocacia Stewart Tilghman Fox Bianchi & Cain, Lincoln Marti “admitiu que eles violaram conscientemente a lei da Flórida com relação à proporção de provedor de cuidados infantis para bebês”.

“Tayvon e sete outros bebês foram deixados sob os cuidados de apenas uma babá”, disse a empresa. “A lei da Flórida exige que haja um provedor para cada quatro bebês.”



De acordo com os advogados da família, imagens de vigilância confirmaram que os bebês foram deixados completamente sozinhos por 45 minutos.



“Quando um provedor finalmente entrou novamente na sala, ela imediatamente descobriu Tayvon respirando, mas em perigo e pode ser visto tirando-o da sala menos de um minuto depois”, disse a empresa. “As tentativas de RCP de Lincoln Marti demonstram que sua equipe não foi devidamente treinada para responder a esta emergência.”



“As famílias contam com creches para que os pais possam ir trabalhar e as crianças possam ser cuidadas e aprender; a segurança deve ser de extrema importância”, disse a empresa. “Lincoln Marti quebrou a lei. Eles falharam com Tayvon e sua família e este acordo os responsabiliza pelo que fizeram.



O acordo de US$ 5 milhões é US$ 2 milhões a mais do que a cobertura das apólices de seguro da Lincoln Marti.



Fonte: Local 10.

