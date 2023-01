Preços das casas, empregos: veja quatro previsões para a economia da Flórida em 2023

No Florida Economic Outlook and Jobs Solution Summit anual da Câmara de Comércio em 12 de janeiro, uma lista virtual de especialistas financeiros, autoridades habitacionais e líderes trabalhistas discutiram como uma recessão este ano poderia afetar o Sunshine State.

No geral, os líderes da Câmara de Comércio estão previsivelmente otimistas sobre o futuro da Flórida, já que o rápido crescimento populacional do estado e a migração de ativos associada são um bom presságio para a demanda entre setores. No entanto, alguns alertaram que a Flórida pode ser mais propensa a problemas de contratação e acessibilidade de moradia do que outros estados.

Aqui estão quatro previsões econômicas tiradas da cúpula, divulgada pelo Tampa Bay Times:

Em dezembro, o US Census Bureau estimou o crescimento populacional anual da Flórida em 1,9% de 2021 a 2022, liderando o país. É a primeira vez em 65 anos que a Flórida ocupa o primeiro lugar em crescimento populacional nos Estados Unidos. Esses novos residentes estão trazendo dinheiro de lugares como Nova York, Califórnia e Pensilvânia.

"Até 2030, adicionaremos mais 3,5 milhões de residentes aos 22 milhões que a Flórida já possui", disse o presidente e CEO da Câmara, Mark Wilson. Isso significa que o setor privado precisa criar cerca de 1,5 milhão de novos empregos.

Espera-se que cerca de metade desse crescimento populacional ocorra em apenas cinco condados: Miami-Dade, Orange, Hillsborough, Broward e Palm Beach. E será especialmente forte em áreas com populações internacionais maiores.

“Você notará algumas diferenças regionais”, disse Dave Sobush, diretor de pesquisa da Florida Chamber Foundation. “A migração interna será moderada em relação aos níveis recentes, mas a migração internacional continuará. Então, se você pensar na Flórida Central, se pensarmos no sul da Flórida, veremos uma queda menor no preço das casas nessas áreas.”







Gus Faucher, vice-presidente sênior e economista-chefe do PNC Financial Services Group, prevê que a taxa de emprego do país atingirá um pico de 5,5% no final de 2023 ou início de 2024. Isso é notável, disse ele, mas coloca a próxima recessão mais em linha com as de início dos anos 1990 ou início dos anos 2000, em vez da grande recessão do final dos anos 2000.



Como todo estado, a Flórida sentirá os efeitos. Mas deve se beneficiar de uma recuperação em sua indústria de turismo de primavera e verão. As empresas de lazer e hospitalidade tiveram os maiores ganhos de empregos e taxas de crescimento na Flórida de 2021 a 2022, disse Sobush. E a área de Tampa Bay liderou em ambos os casos, com a segunda maior taxa de crescimento de empregos e a maior taxa de crescimento de qualquer área metropolitana do estado.



Ben Tabatabaei, economista-chefe da câmara e diretor executivo do Centro Internacional de Desenvolvimento Econômico, disse acreditar que a taxa de desemprego do estado permanecerá abaixo de 3% até 2023.



“A economia da Flórida está em uma posição muito mais forte do que a economia nacional”, disse ele. “Ganhamos todo o turismo doméstico que perdíamos antes e acho que essa tendência vai continuar. … Se os Estados Unidos tiverem uma recessão muito leve, a Flórida pode nem entrar em recessão.”







O mercado de trabalho da Flórida é mais apertado do que a maioria dos outros Estados Unidos, em parte porque sua taxa de participação na força de trabalho está abaixo da média nacional – o que acontece quando uma grande parte da população é mais velha e aposentada.



“Não só temos um problema de lacuna de habilidades, como também temos um problema de lacuna de talentos, onde temos muito mais empregos do que pessoas procurando trabalho”, disse Mark Wilson, presidente da Câmara da Flórida.



Segundo a câmara, em janeiro do ano passado o estado tinha 513 mil vagas e 483 mil desempregados. Hoje são mais de 455 mil vagas, mas apenas 280 mil desempregados.







Os preços dos imóveis aumentaram cerca de 20% no ano passado. Na Flórida, onde tantas pessoas estavam se mudando, os preços subiram cerca de 30%. Se as taxas de juros subirem, a Flórida poderá cair ainda mais, disse Faucher.



“A nível nacional, esperamos que os preços dos imóveis caiam cerca de 10% nos próximos seis meses”, disse ele. “Na Flórida, é mais provável que as quedas nos preços das casas estejam próximas de 15%, porque a acessibilidade é um problema tão grande, devido ao aumento dos preços.”



Brad O'Connor, economista-chefe de pesquisa da Florida Realtors, disse que não espera que muito mais casas novas ou existentes cheguem ao mercado no próximo ano. Os construtores enfrentam seus próprios problemas financeiros, e os proprietários estão mais relutantes em desistir de suas baixas taxas de hipoteca existentes.



“Não esperamos muitas execuções hipotecárias desta vez”, disse O’Connor. “As pessoas estão presas a taxas fixas, então não vão ter taxas variáveis que explodam suas taxas de hipoteca. Uma recessão, se houver, não será significativa o suficiente para colocar tantas casas no mercado a ponto de vermos uma grande mudança de preço”.



Enquanto a demanda ainda estiver forte em 2024, a Flórida estaria bem posicionada para outro surto de crescimento de longo prazo, pois os preços das casas estariam novamente acima da média nacional.



“Além das taxas de juros mais baixas, todos os outros componentes subjacentes necessários para o mercado imobiliário da Flórida ver uma recuperação na demanda estão em vigor”, disse O’Connor.



Fonte: Tampa Bay Times.