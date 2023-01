Aventura e diversão no primeiro parque com 7 tirolesas no sul da Flórida

Imerso na natureza, o primeiro parque com tirolesas do sul da Flórida oferece aventura e diversão para toda a família. O novo Treetop Trekking Miami é um parque de aventura ao ar livre com vários passeios e atividades que testarão os limites dos visitantes.



Localizado em Jungle Island, o Treetrop Trekking Miami possui sete tirolesas no total, e tudo é codificado por cores e baseado no nível de dificuldade - o azul é o mais difícil.



"Você estará imerso na natureza e experimentará uma nova perspectiva de Miami", diz o site.

Jungle Island, anteriormente Parrot Jungle, é um parque de aventuras ecológicas relançado em Watson Island, Miami. O parque foi reaberto após uma série de grandes reformas depois que o parque sofreu danos causados pelo furacão Irma.

Além das tirolesas, o parque oferece várias atividades de aventuras para crianças como o Treewalk Village, que qualquer um pode realmente aproveitar.



Uma outra atividade é autoguiada e feita para crianças de 5 anos ou mais com mais de 45 ″ de altura. "As crianças testarão o equilíbrio enquanto exploram os cursos aéreos juniores cheios de pontes de madeira, toras de equilíbrio, passarelas de rede, tirolesas e muito mais, todos suspensos de 3 a 7 pés do chão".



“São percursos de obstáculos aéreos misturados com tirolesa incluídos. São muito mais pistas de obstáculos do que tirolesa”, disse o gerente Deyvi Bone.



Para mais informações, visite miamitreetoptrekking.com