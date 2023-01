Azul anuncia novos voos internacionais de BH para Fort Lauderdale e Orlando

A Azul anunciou mais voos internacionais saindo de Belo Horizonte. Os novos voos são com destino a Curaçao, no Caribe, Fort Lauderdale e Orlando, na Flórida. A companhia aérea também expandiu suas rotas regionais no Brasil da capital para as cidades mineiras de Araxá, Divinópolis e São João del Rei.



O anúncio foi realizado em Belo Horizonte na manhã de quinta-feira, 26, durante encontro de Fábio Campos, diretor de Relações Institucionais e Aeroportuárias da Azul, com Romeu Zema, governador de Minas Gerais, Herlichy Bastos, diretor de Operações e Infraestrutura do BH Airport, e Andre Rojer, gerente Latino América de Curaçao.



De acordo com a companhia, o BH Airport – único aeroporto internacional do estado – passará a contar com um voo semanal da Azul para Curaçao e três voos semanais para Fort Lauderdale ainda no primeiro semestre de 2023, bem como ligações diárias da capital mineira para Araxá e de Campinas para Divinópolis.

No segundo semestre, a Azul oferecerá também dois voos semanais do BH Airport para Orlando e dois voos semanais para São João del Rei, cidade histórica com arquitetura colonial localizada a apenas 11km da conhecida internacionalmente Tiradentes.



As datas de início das vendas dos bilhetes e os dias de estreia das novas operações internacionais e regionais serão divulgadas em breve pela Azul.



Somente no BH Airport, a companhia conta com 95 voos diários em média para quase 50 destinos no Brasil e no Exterior.



Dentre as rotas internacionais, partindo do aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), principal centro de conexões da Azul no Brasil, a companhia tem ofertado dois voos diários para os aeroportos de Orlando e Fort Lauderdale.



Na região Norte do País, a companhia aposta nas ligações diretas entre as cidades de Belém, no Pará, e Manaus, no Amazonas, para os aeroportos norte-americanos. Partindo do Amazonas três vezes na semana, a Azul tem oferecido voos diretos para Fort Lauderdale. Já da capital paraense, são quatro voos semanais diretos.