Um brasileiro pode ser condenado à prisão perpétua ou pena de morte no Alabama. A informação foi comemorada pelo Gabinete do Xerife do Condado de Santa Rosa, na Flórida, e por familiares e amigos de Cassie Carli, sequestrada e assassinada pelo ex-namorado Marcus Spanevelo em 2022.



A investigação envolveu três estados, Flórida, Alabama e Tennessee. Na quarta-feira, 25, foi feita a acusação federal de sequestro resultando em morte. Se condenado, Spanevelo pode pegar prisão perpétua ou pena de morte.



“Este é um grande dia para o condado de Santa Rosa”, disse o xerife Bob Johnson. “Porque estamos tirando um canalha das ruas, permanentemente.”



Em 27 de março de 2022, Carli desapareceu. Ela morava em Navarre, no Condado de Santa Rosa, na Flórida, perto da fronteira com o Alabama, mas o ex-namorado estava morando no Tennessee e eles estavam em processo de separação e guarda da filha. Em 1º de abril, Spanevelo foi preso no Tennessee por três acusações relacionadas à investigação, adulteração de provas, fornecimento de informações falsas sobre uma investigação de pessoas desaparecidas e destruição de provas.



No dia seguinte, os restos mortais de Carli foram encontrados em uma cova rasa dentro de um celeiro no Alabama. Em outubro, o promotor distrital do condado de St. Clair, Lyle Harmon, disse que seu escritório acusou Spanevelo de abuso de cadáver em conexão com o desaparecimento e morte de Carli. Em 20 de dezembro o FBI foi chamado e assumiu a investigação.



“O ponto principal é que o Sr. Spanevelo nunca mais verá a luz do dia”, disse Johnson. “Essa é a coisa mais importante, não apenas para Cassie, mas também para a família Carli.”



Familiares e amigos contaram à polícia que Carli tinha sido vítima de violência doméstica em um relacionamento abusivo onde Spanevelo não aceitava o fim. Eles estavam em disputa na justiça pela guarda da filha.



O "Projeto Cassie Carli" está em andamento e esperamos poder ajudar as pessoas que estão em situação de violência doméstica", disseram amigos.



Fonte: canal WKRG.



