Projeto de lei da FL quer liberar porte oculto de armas de fogo sem licença

A Flórida pode se tornar o 26º estado a permitir que as pessoas carreguem armas carregadas escondidas em qualquer lugar sem permissão sob a legislação endossada na segunda-feira, 30, pelo presidente da Câmara, Paul Renner, e pela Associação de Xerifes da Flórida.



Apelidado de “carga constitucional”, pelos apoiadores, o conceito por trás do projeto de lei (HB 543) também tem o apoio do governador Ron DeSantis e da presidente do Senado, Kathleen Passidomo, R-Naples.



A Flórida tem 2,6 milhões de licenças de armas escondidas. E os residentes que recebem uma licença devem ter passado por treinamento com armas de fogo, além de uma verificação de antecedentes que mostra que eles não são criminosos condenados ou se enquadram em uma série de outras restrições.

A abordagem de porte apoiada pelos líderes estaduais republicanos não altera as leis atuais para a compra de uma arma. Mas eliminaria a necessidade de uma licença estadual com treinamento em armas de fogo.



“Acho que podemos presumir que nossos cidadãos farão a coisa certa quando se trata de carregar e portar armas”, disse o xerife do condado de Hernando, Al Nienhuis, presidente da Florida Sheriffs Association.

A organização Prevent Gun Violence Florida condenou a proposta – que será apresentada aos legisladores durante a sessão que começa em março.



“Leis de porte ilegal colocam em risco o público, removendo medidas vitais de segurança destinadas a garantir que aqueles que carregam armas escondidas sejam devidamente treinados e examinados”, disse a organização. “Em uma era de aumento de tiroteios em massa e aumento do crime com armas, é estranho que nosso Legislativo esteja sendo solicitado a afrouxar as restrições de armas em vez de fortalecê-las”, acrescentou.

A proposta, no entanto, não altera as leis atuais que limitam a exibição aberta de armas de fogo ou armas longas. A permissão de armas ocultas da Flórida continuaria de acordo com a proposta. Alguns moradores podem querer a permissão para portar suas armas escondidas para outros estados, sob acordos de reciprocidade, disse Renner.



Para os defensores do projeto, é fundamental colocar armas nas mãos de cidadãos cumpridores da lei, enquanto os críticos dizem que é perigoso. “Precisamos garantir que colocamos armas nas mãos de homens e mulheres cumpridores da lei que têm o direito de se defender e defender os outros”, disse Renner.

A favor do projeto, o governador Ron DeSantis disse que sancionaria tal legislação, caso ela seja aprovada na Câmara e no Senado da Flórida.



Os democratas divulgaram um comunicado dizendo que "o transporte não treinado não torna nossas comunidades mais seguras".



Debbie Mucarsel-Powell, ex-membro democrata do Congresso de Miami, apontou que a Flórida é o lar de dois dos piores tiroteios em massa do país - a boate Pulse de Orlando e a Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland.



Giffords, uma organização de segurança de armas fundada pela ex-representante do Arizona, Gabrielle Giffords, disse que vai lutar contra a medida da Flórida. Uma pesquisa da organização no outono passado mostrou que 61% dos eleitores da Flórida se opunham ao porte ilegal.



Embora gostem da ideia de porte sem permissão, algumas pessoas que possuem armas e têm a licença, acham que o processo de permissão de porte oculto teve um benefício, com o treinamento, no qual as pessoas entenderam onde poderiam ou não portar uma arma de fogo.



"A maioria das pessoas sabe que você não pode levar uma arma de fogo a um tribunal e entrar em bancos e prédios federais, mas se não fizerem o treinamento ou as aulas, podem não saber nada sobre isso", disse o proprietário da arma, Chuck Cusano.



Um estudo da Johns Hopkins mostra que nos 10 anos desde que 34 outros estados relaxaram as restrições a armas escondidas, "a taxa média de agressões com armas de fogo aumentou em média 9,5%".



Fonte: Tallahassee Democrat.