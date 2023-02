Morre passageira que caiu de cadeira de rodas durante embarque no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale

Depois de quase um ano paralisada devido a uma queda no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, Gaby Assouline, de 25 anos, morreu na semana passada em decorrência de seus ferimentos.



A família de Assouline que mora em Miami-Dade, culpa a Southwest Airlines pela queda e processou a transportadora. O processo está em andamento. Assouline morreu em 22 de janeiro, após ficar 11 meses acamada por ter ficado tetraplégica e respirando com ajuda de ventilador mecânico após o acidente.







De acordo com o processo, em 25 de fevereiro de 2022, Assouline, que, aos 12 anos de idade, foi diagnosticada com um distúrbio genético que dificultava a caminhada de longas distâncias, mas permitia que ela fosse altamente funcional, estava embarcando no voo 1002 da Southwest para Denver para visitar sua irmã.



O processo alega que a cadeira de rodas elétrica de Assouline atingiu um cruzamento na ponte de embarque, fazendo com que ela fosse arremessada da cadeira, causando ferimentos graves que a deixaram paralisada e a forçaram a usar um ventilador mecânico.



A mãe de Assouline, Sandra, disse que a última vez que viu a filha antes do acidente foi quando ela a deixou no portão. O processo afirma que Sandra Assouline recebeu um passe de escolta para poder acompanhar a filha pela segurança.

O processo da família alega que a Southwest Airlines e sua contratada, G2 Secure Staff, foram descuidados e, entre outras coisas, falharam em fornecer assistência ou instrução adequada para cadeiras de rodas, falharam em treinar adequadamente a equipe e falharam em alertar sobre riscos ou perigos na ponte de embarque.



“O medo e a dor que ela mostrava em seus olhos quando acorda naqueles breves momentos de clareza são demais para suportar”, disse sua mãe quando a filha estava internada.

Assouline disse que sua filha sofria de um distúrbio que transforma tecido muscular em osso, uma doença que dificultava sua mobilidade, mas que não impedia a garota de se locomover e fazer coisas sozinha.

A Southwest Airlines emitiu uma declaração sobre a morte de Assouline.

“A Southwest oferece suas sinceras condolências à família da Sra. Assouline, amigos e todas as vidas que ela tocou”, diz o comunicado. “Temos um compromisso de mais de 51 anos em cuidar de nossa Gente e Clientes e continuamos engajados com as partes envolvidas.”

Os membros da família criaram uma página no GoFundMe após o terrível acidente.

