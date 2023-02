Flórida avança para votar legalização da maconha recreativa

Uma emenda constitucional proposta que legalizaria a maconha recreativa na Flórida ultrapassou seu primeiro obstáculo legal a caminho da votação. A medida deve atender a dois limites antes que a questão chegue às urnas de 2024.



Primeiro, o comitê “Smart & Safe Florida” teve que coletar pelo menos 222.898 assinaturas válidas para uma revisão judicial e financeira do impacto. A Suprema Corte da Flórida então revisará o texto proposto que pode ir para a cédula de votação.



Se o comitê obtiver a aprovação da Suprema Corte, ele precisará enviar um total de 891.589 assinaturas válidas para entrar na votação de 2024, com certo número de assinaturas provenientes de pelo menos metade dos distritos congressionais do estado.



Seria necessário um esforço conjunto de defensores e eleitores para colocá-la em votação. A Flórida exige uma aprovação mínima de 60% dos eleitores para que a medida se torne lei do país.



Em 2 de fevereiro, o total de assinaturas válidas era de 294 mil, o suficiente somente para uma revisão da medida.



A emenda proposta permitiria que qualquer pessoa com 21 anos ou mais possuísse, comprasse ou usasse produtos e acessórios de maconha para recreação, não apenas para consumo medicinal. Isso pode ser através do fumo, ingestão ou outros métodos.



A proposta também permitiria que qualquer um dos operadores licenciados de maconha medicinal do estado “adquira, cultive, processe, fabrique, venda e distribua tais produtos e acessórios”. A Flórida tem atualmente 22 operadoras licenciadas. A iniciativa não autorizaria as pessoas a cultivar plantas de maconha para uso pessoal.



Dito isso, a legalização da maconha recreativa na Flórida “não mudaria ou imunizaria violações da lei federal”, mas estabeleceria os limites estaduais para uso e posse pessoal, bem como agendaria uma data para que ela entrasse em vigor, o proposto estados emenda.

Não é a primeira vez que a maconha recreativa é proposta na Flórida. Os esforços para a legalização se arrastam por anos, com as tentativas mais recentes falhando em 2021, depois que um juiz decidiu contra a forma como o resumo da emenda seria lido nas cédulas.

A versão atual, apresentada em agosto de 2022, pode ter mais sorte com a ajuda de mais pessoas, inclusive de famosos.

Atualmente, os residentes da Flórida qualificados podem usar maconha medicinal legalmente, mas há várias restrições.



