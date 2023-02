Atletas da Flórida podem ser obrigadas a enviar seu histórico menstrual às escolas

Um rascunho proposto de um formulário de educação física na Flórida pode exigir que todos os alunos atletas do ensino médio divulguem informações sobre seu histórico menstrual – uma medida que já está atraindo a resistência dos oponentes que dizem que a medida prejudicaria os estudantes.



O rascunho - publicado no mês passado pela Florida High School Athletic Association, um grupo que supervisiona os programas atléticos interescolares em todo o estado - propõe tornar obrigatórias as perguntas opcionais sobre o ciclo menstrual de uma aluna, conforme relatado pelo Palm Beach Post.



O formulário, se aprovado, perguntaria se elas tiveram um ciclo menstrual e, em caso afirmativo, com que idade tiveram sua primeira menstruação, seu período menstrual mais recente e “quantos períodos [a aluna teve] no últimos 12 meses.”



As perguntas aparecem no formulário de participação do atletismo do estado há mais de duas décadas, mas são opcionais e não obrigatórias.



Pais e especialistas geralmente concordam que é importante que os alunos atletas tenham boa saúde. Mas muitos críticos dizem que a mudança no formulário de avaliação física faz parte da tentativa do estado de reverter os direitos dos transgêneros.



“Este é claramente um esforço para estigmatizar e demonizar ainda mais as pessoas transgênero nos esportes [e] para excluir ainda mais as pessoas que não são designadas mulheres no nascimento nos esportes femininos”, disse Maxx Fenning, presidente da PRISM, uma organização sem fins lucrativos do sul da Flórida que fornece informações sobre saúde sexual para jovens LGBTQ+. “Além disso, acho que há uma preocupação entre LGBTQ+ e não LGBTQ+ [alunos]. Este é um modo extremamente invasivo de coletar a história reprodutiva de alguém, o que é especialmente perigoso neste mundo pós-Roe em que vivemos”.



A recomendação vem meses depois que uma investigação do Palm Beach Post mostrou que alguns distritos escolares armazenam as informações dos alunos online. Após o relatório do Post, o comitê de medicina esportiva da FHSAA enfrentou pressão para recomendar atualizações no formulário de registro de atletas da Flórida. No início deste mês, o comitê recomendou que todas as páginas do formulário, incluindo o histórico de menstruação da aluna, fossem entregues às escolas. O formulário nacional usado por mais de uma dúzia de outros estados exige que as informações não sejam entregues às escolas.



Distritos escolares e comunidade LGBTQ+



Questões relacionadas aos distritos escolares e à comunidade LGBTQ+ tornaram-se mais controversas no ano passado. Em março passado, o governador Ron DeSantis assinou a lei dos Direitos dos Pais na Educação, apelidada pelos críticos como o projeto de lei “Não diga gay” da Flórida, que proíbe a instrução relacionada à identidade de gênero ou orientação sexual do jardim de infância até a terceira série e potencialmente restringe essa instrução para crianças mais velhas.



Alguns meses depois, o Conselho Escolar de Miami-Dade votou esmagadoramente contra o reconhecimento de outubro como o mês da história de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer, embora o Conselho tivesse votado 7-1 para reconhecer essa designação no ano letivo anterior.



O conselho da Florida High School Athletic Association vai discutir a exigência de 26 a 27 de fevereiro em Gainesville. A FHSAA não respondeu às perguntas do Herald Thursday sobre o assunto.



Os distritos escolares do Texas também fazem perguntas muito semelhantes às atletas do sexo feminino sobre sua história menstrual. Em vários distritos escolares - incluindo Austin, Dallas, Houston e Fort Worth - as perguntas são obrigatórias, de acordo com o The Dallas Morning News.

Muitos outros estados exigem que os alunos atletas passem por um exame físico de um profissional de saúde, mas geralmente pedem apenas que o provedor compartilhe uma assinatura afirmando que o atleta está bem de saúde, em vez de entregar o histórico de saúde pessoal à escola.

Veja aqui o formulário proposto.