Orlando lidera turismo nos EUA, mas atraso na recuperação do setor preocupa

Estima-se que Orlando tenha sido o maior destino turístico urbano dos Estados Unidos em 2022, com a recuperação econômica da pandemia impulsionada principalmente por viagens domésticas.

Um estudo para o Conselho Mundial de Viagens e Turismo encontrou uma contribuição econômica de mais de US$ 31 bilhões, representando 20% do PIB total do centro de parques temáticos da Flórida e recuperando acima dos níveis pré-Covid 2019 em US$ 2,7 bilhões.



Mas a pressão criada por um retorno mais lento do que o esperado nos gastos dos viajantes internacionais continuou a gerar uma lacuna de desempenho na recuperação econômica geral de muitos destinos urbanos no ano passado, apesar de um forte mercado doméstico de viajantes,

O gasto combinado de visitantes internacionais nas nove cidades dos EUA analisadas ficou 35% abaixo dos níveis de 2019, segundo o estudo.

Orlando foi o único grande destino da cidade a manter sua vantagem na indústria com visitantes internacionais, superando os gastos de 2019 em quase 20% em 2022.

Las Vegas foi o segundo maior mercado de viagens e turismo dos EUA, com uma contribuição direta ao PIB de US$ 23 bilhões no ano passado, superando a linha de base de 2019 em 5,3%.

Miami também fez parte da lista dos principais destinos da cidade, com uma recuperação do PIB no ano passado de US$ 11,1 bilhões, superando as contribuições pré-pandêmicas de viagens e turismo em 5%.

A cidade de Nova York e Los Angeles também ficaram no topo do ranking dos EUA, com PIBs de viagens e turismo avaliados em US$ 21,1 bilhões e US$ 11 bilhões, respectivamente, mostrando fortes sinais de diminuir a diferença para os níveis de 2019.

O relatório de impacto econômico das cidades, pesquisado em parceria com a Oxford Economics, analisou as principais métricas de viagens e turismo em 82 cidades ao redor do mundo, incluindo contribuição para o PIB, emprego e gastos dos viajantes.

O relatório estudou o impacto do setor em Orlando, Las Vegas, Miami, Chicago, Nova York, São Francisco, Washington DC, Los Angeles e Honolulu.

A presidente e executiva-chefe do WTTC, Julia Simpson, disse: “Foi um ano de recuperação para as cidades de todo o país em 2022.

“Destinos como Orlando, Miami, Chicago e Las Vegas estão de volta mais fortes do que nunca, graças ao relaxamento das restrições da pandemia e a uma forte recuperação da confiança do consumidor.

“Outros destinos de férias populares, como São Francisco, Honolulu e Washington DC, estão seguindo o exemplo com contribuições crescentes do PIB do setor que estão a caminho de se recuperar dos picos de baixa da pandemia, à medida que constroem sua força de trabalho na indústria e cultivam uma base florescente de viajantes internacionais.”



Fonte: Travel Weekly.