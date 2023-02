Motociclista brasileiro morre em acidente em Deerfield Beach (FL)

Mais um brasileiro perdeu a vida em um acidente de trânsito na Flórida. Detetives da Unidade de Homicídios de Trânsito de Broward estão investigando um acidente que resultou na morte de Edward Magalhães, de 26 anos, na manhã de quarta-feira, 1º.



O acidente aconteceu entre a Northeast 48th Street e a Northeast Third Avenue, em Deerfield Beach, sul da Flórida, por volta de 7 horas da manhã, segundo a polícia.

De acordo com a investigação preliminar do BSO, Magalhães estava pilotando uma motocicleta Suzuki GSX-S750 2018 no sentido oeste. Ao mesmo tempo, Romário Silva, outro brasileiro de 42 anos, de Boynton Beach, estava em uma caminhonete Ford F150 2005 estacionada na pista de curva da Northeast 48th Street, esperando para virar ao norte da Northeast Third Avenue.



Segundo os investigadores, Magalhães manobrou a Suzuki em torno de outro veículo que estava no cruzamento e atingiu a caminhonete de Silva. Uma testemunha declarou que o motociclista dirigia em alta velocidade e que o semáforo no sentido oeste mudou para amarelo quando Magalhães entrou no cruzamento.

Magalhães foi transportado para o Broward Health North e declarado morto no local às 7:34am do dia 1º de fevereiro. Autoridades disseram que a causa do acidente ainda está sendo investigada.



Segundo informações das redes sociais, Magalhães era natural de Gonzaga, Minas Gerais, e morava em Pompano Beach. O Gazeta News entrou em contato com familiares e aguarda retorno para mais informações.





A Flórida, embora conhecida pelo sol e pelas praias, também está entre os lugares mais perigosos para os motociclistas, analisa o WinkNews.



Novos dados mostram que a Flórida tem a quarta maior taxa de mortalidade causadas por motocicletas em todo o país, e 600 motociclistas morreram aqui em 2020, o maior número de mortes relacionadas a motocicletas naquele ano.



Segurança e conscientização são duas coisas que Brooke Lefkow ensina. Ele é dono da Naples Motorcycle Riding School, educando novos pilotos. No entanto, Lefkow disse que os números de mortes não o surpreendem e estão relacionados a "dirigir com uma mentalidade de motociclista".

“Eles precisam dirigir o carro e o caminhão da mesma forma que você dirige uma motocicleta, que é apenas estar ciente do que está acontecendo ao seu redor”, disse Lefkow.



Além disso, a Flórida não exige capacete para alguns pilotos: se você tem 21 anos e tem um seguro adequado, o uso de capacete não é obrigatório.