Flórida registrou mais mordidas de tubarão no mundo em 2022

Os tubarões morderam 16 pessoas em encontros não provocados nas águas da Flórida no ano passado, marcando o maior número relatado de mordidas do que em qualquer outro lugar do mundo.

A Flórida novamente teve mais mordidas relatadas do que qualquer outro lugar na Terra, de acordo com pesquisadores do Arquivo Internacional de Ataques de Tubarão da Universidade da Flórida, que documenta ataques de tubarão a cada ano.



Um deles foi o caso que chamou a atenção em Florida Keys, quando uma mulher do Texas deu um soco em um tubarão para se libertar. "Eu senti como se estivesse em um filme de 'Tubarão' naquele momento", disse Heather West na época.

Como nos anos anteriores, os EUA teve o maior número de mordidas, e a Flórida novamente compôs o maior número na América. Nenhuma das 16 mordidas não provocadas da Flórida foi fatal, mas duas resultaram em amputações. A Flórida representou 39% das mordidas nos EUA, seguida por Nova York, que teve oito mordidas, ou 20%.

O restante dos estados onde as pessoas sofreram mordidas de tubarão em 2022 foram o Havaí (5); Califórnia e Carolina do Sul (4 cada), Carolina do Norte (2) e Texas e Alabama, com uma mordida cada.

Ainda assim, o número de mordidas de tubarão não provocadas em todo o mundo diminuiu em 2022, empatando com 2020 pelo menor número de incidentes relatados na última década, de acordo com o estudo.

Houve 57 mordidas não provocadas em 2022, a maioria delas nos Estados Unidos e na Austrália. Destes, cinco ataques foram fatais, contra nove mortes em 2021 e 10 no ano anterior.

O estudo observou que a redução no número de mordidas do ano passado pode refletir o declínio global documentado das populações de tubarões. “De um modo geral, o número de tubarões nos oceanos do mundo diminuiu, o que pode ter contribuído para as calmarias recentes”, disse Gavin Naylor, diretor do Programa de Pesquisa de Tubarões da Flórida do Museu de História Natural da Flórida, em um comunicado preparado.

Os números foram, de fato, maiores nos anos anteriores. A Flórida registrou 32 encontros de mordidas em 2016 e 31 casos de mordidas em 2017. Historicamente, mordidas não provocadas geralmente ocorrem em agosto e setembro, de acordo com o relatório. A maioria dos predadores eram as espécies de tubarões touro, ponta-preta e rotador.

O Arquivo Internacional de Ataques de Tubarão se concentra em mordidas não provocadas em seu relatório anual e não destaca ataques “que podem ter sido provocados por circunstâncias atenuantes, como linhas de pesca lançadas nas proximidades do incidente ou a presença de chum na água”. Houve 32 mordidas adicionais em 2022 que foram provocadas intencionalmente ou não.

Sete dos 16 ataques da Flórida no ano passado ocorreram no condado de Volusia, lar de cidades litorâneas como Daytona Beach e New Smyrna Beach. O condado de Monroe, que inclui Keys, teve quatro ataques. Os condados de Palm Beach, Brevard, Martin, Nassau e Pinellas tiveram um ataque cada.



Ataques fatais



Os EUA tiveram apenas uma única fatalidade não provocada em 2022, quando um mergulhador desapareceu ao longo da praia de Keawakapu em Maui, Havaí.

Outros ataques fatais em 2022 aconteceram no Mar Vermelho do Egito e na África do Sul. Em ambos os países, duas pessoas foram mortas. As mortes no Egito aconteceram no mesmo dia com menos de um quilômetro de distância e acredita-se que tenham sido do mesmo tubarão, possivelmente um tubarão-tigre.



Chances baixas



Por mais assustador que seja o pensamento de um tubarão, os especialistas dizem que as chances de ser mordido por um tubarão permanecem “incrivelmente baixas”. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o afogamento é a terceira principal causa de morte acidental em todo o mundo, e as características costeiras, como marés fortes e correntes fortes, representam um risco maior para os banhistas do que para os tubarões.



Precauções



Ainda existem precauções que mergulhadores e nadadores podem tomar: o Arquivo Internacional de Ataque de Tubarão recomenda remover joias reflexivas antes de entrar na água, não nade ao amanhecer ou ao entardecer, nade com um amigo e evite áreas onde as pessoas estejam pescando.



De um modo geral, o risco de ser morto por um tubarão é de 1 em 4.332.817. Dito de outra forma, há 47 vezes mais chances de morrer devido a um raio, segundo o Museu de História Natural da Flórida.



Fonte: Sun Sentinel.