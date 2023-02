Luxuoso hotel à beira-mar em Miami é eleito o melhor do país

Nos últimos anos, o glamouroso Acqualina Resort em Sunny Isles Beach foi classificado como um dos melhores hotéis do país pelo US News & World Report. Agora, é classificado como o melhor - não apenas em uma, mas em duas categorias.



Em seu ranking de Melhores Hotéis de 2023, o U.S. News & World Report escreve que Acqualina, conhecido por seu luxo do velho mundo, vistas deslumbrantes à beira-mar e spa premiado, não é apenas o melhor hotel do país, mas também o melhor resort.



Os melhores hotéis foram escolhidos pelo atendimento ao cliente e acomodações excepcionais e pelo escopo das comodidades no local. Para Acqualina, isso inclui uma praia espetacular; várias piscinas, uma das quais só para adultos; um lobby recentemente redesenhado; o premiado Spa Spa; e o clube infantil AcquaMarine, que oferece jogos, atividades e artesanato para crianças de 5 a 12 anos.



O hotel, cinco estrelas da Forbes, também possui quatro restaurantes, incluindo o asiático Ke-uH, que serve sushi e outros pratos de fusão japonesa, o descontraído Costa Grill à beira-mar e o mais tradicional Il Mulino New York, que serve pratos clássicos Cozinha italiana. E se os hóspedes não se importarem em dar um passeio pela ponte até a propriedade irmã, o Estates of Acqualina, eles podem jantar no Avra Miami, um elegante restaurante grego com vista para a água.



Nenhuma outra propriedade da Flórida entrou na lista dos 10 melhores hotéis, mas vários foram mencionados no top 100. São eles: Four Seasons Hotel no Surf Club em Surfside (12), Faena Miami Beach (14), St. Regis Bal Harbour Resort (22); o Setai (44); Miami Beach Edition (60); Ritz-Carlton Miami Beach (84); e 1 Hotel South Beach (98).



Na categoria resort, o The St. Regis Bal Harbour Resort ficou em 12º lugar, enquanto o Carillon Miami Beach, que recentemente abriu o exclusivo restaurante Tambourine Room, ficou em 89º lugar. Dois resorts de Florida Keys também foram mencionados. O Little Palm Island Resort em Little Torch Key ficou em 91º lugar, enquanto o Playa Largo Resort & Spa em Key Largo ficou em 97º.



Fonte: Miami Herald.