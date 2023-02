Doenças oculares diabéticas: 5 coisas que você deve saber para evitar e manter sua visão saudável

Você sabia que a diabetes pode causar doenças oculares, perda de visão e até cegueira. Para ajudá-lo a manter sua visão saudável, aqui estão cinco coisas que você e sua família devem saber sobre a retinopatia diabética:

1 O encadeamento de vários problemas oculares—As pessoas com diabetes podem enfrentar vários problemas oculares como uma complicação desta doença. Incluídos nesses problemas estão a catarata, glaucoma e retinopatia diabética, que é a principal causa de cegueira em adultos americanos de 20 a 74 anos.

2 Sem sintomas, sem dor— Em seus estágios iniciais, a retinopatia diabética não apresenta sintomas. Uma pessoa pode não notar alterações na visão até que a doença avance. A visão turva pode ocorrer quando a mácula incha devido ao vazamento de fluido. Se novos vasos crescerem na superfície da retina, eles podem sangrar no olho, bloqueando a visão.

3 Tem diabetes? Você está em risco— Qualquer pessoa com diabetes corre o risco de contrair retinopatia diabética. Quanto mais tempo alguém tem diabetes, maior a probabilidade de contrair essa doença ocular. Ao longo da vida, os adultos americanos em geral têm 40% de chance de desenvolver diabetes tipo 2. Para adultos brasileiros e outros latinos, sua chance é de mais de 50% e é possivel que isso desenvolva também em uma idade mais jovem.

4 Mantenha-se na linha! Tome os medicamentos prescritos pelo seu médico; Atingir e manter um peso saudável; Adicione mais atividade física à sua rotina diária; Controle seu ABC - A1C, pressão arterial e níveis de colesterol; e Chute o hábito de fumar.

5 Faça um exame de vista abrangente— Se você tem diabetes, certifique-se de fazer um exame de vista abrangente que possa detectar doenças oculares diabéticas mais cedo ou um exame de dilatação pelo menos uma vez por ano. As doenças oculares diabéticas podem ser detectadas precocemente e tratadas antes que ocorra uma perda perceptível da visão.

Gisele é uma oculista licenciada pelo Florida Board of Opticianry, e Contact Lens Fitting

Board Certified e proprietária da Mango Optic, em Boca Raton. Sua paixão é ajudar as pessoas a enxergar melhor para que elas possam aproveitar a vida ao máximo. Ela é graduada em óptica pelo Benjamin Franklin Institute of Technology em Boston.

Gisele é membro ativo de associações óticas estaduais e nacionais e já apareceu no The Boston Globe e no WHDH Channel 7 em Boston.