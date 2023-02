Governo da Flórida assume controle do conselho distrital da Disney

Os legisladores da Flórida concederam ao governador Ron DeSantis o controle efetivo do conselho que supervisiona o desenvolvimento dentro e ao redor dos parques temáticos da Walt Disney Co, na região central da Flórida, intensificando a batalha do republicano com a empresa.



O projeto de lei, que recebeu aprovação legislativa final nesta sexta-feira, 10, dá ao governador autoridade para nomear cinco supervisores para administrar o que hoje é conhecido como Reedy Creek Improvement District, uma entidade quase governamental com supervisão dos 25.000 acres ao redor do resort Walt Disney World.



Os membros do conselho serão confirmados pelo Senado e não terão envolvimento com as operações diárias dos parques temáticos.



“Reedy Creek concedeu privilégios especiais extraordinários a uma única corporação”, escreveu o porta-voz de DeSantis, Bryan Griffin, no Twitter. "Até que o governador Ron DeSantis agisse, a Disney mantinha o controle exclusivo. Isso equivalia a um reino corporativo irresponsável. Isso acabou e estamos começando uma nova era de responsabilidade e transparência."



A Disney World é o maior empregador no centro da Flórida, com cerca de 75.000 funcionários, atraindo 36,2 milhões de visitantes em 2021, de acordo com a Themed Entertainment Association.

A legislatura votou no ano passado para dissolver o distrito especial, que por mais de meio século deu à Disney autonomia para se governar, fornecendo serviços governamentais como proteção contra incêndio, água, esgoto e serviços de remoção de lixo e infraestrutura.



A ação, vista como retaliação pelo então CEO da Disney, Bob Chapek, que se manifestou contra uma lei estadual que limitava a discussão em sala de aula sobre questões LGBTQ, teve consequências inesperadas.

Especialistas em impostos e legisladores alertaram que a eliminação do distrito em junho de 2023 deixaria os contribuintes do condado responsáveis por quase US$ 1,2 bilhão em dívidas de títulos.

O novo projeto de lei preserva o distrito especial de Reedy Creek, embora dentro de dois anos ele seja renomeado como Distrito de Supervisão do Turismo da Flórida Central. Terá autoridade para arrecadar receitas, saldar dívidas e fornecer uma série de serviços governamentais. O distrito está proibido de operar seu próprio aeroporto ou construir usinas nucleares.

A legislação também proíbe expressamente qualquer pessoa com vínculo com os parques temáticos nos últimos três anos de servir no conselho.

“Por mais de 50 anos, o Reedy Creek Improvement District operou com os mais altos padrões e agradecemos tudo o que o distrito fez para ajudar nosso destino a crescer e se tornar um dos maiores contribuintes econômicos e empregadores do estado”, Walt Disney O presidente mundial Jeff Vahle disse em um comunicado: "Estamos focados no futuro e prontos para trabalhar dentro desta nova estrutura".

O Senado estadual debateu o projeto de lei por cerca de uma hora na sexta-feira, com um punhado de legisladores expressando oposição.

“Isso tudo parece uma retaliação do governador pela Disney expressar seu apoio à comunidade LGBTQ”, disse o senador. Linda Stewart, uma democrata que representa Orange County. "Remover a independência dos negócios e a capacidade de expressar suas preocupações sobre seus próprios funcionários, acho que está errado."



Fonte: Reuters.