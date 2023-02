Menina de 5 anos é brutalmente atacada por cachorro em Fort Lauderdale (FL)

Uma menina de 5 anos foi brutalmente atacada por um cachorro em um parque em Fort Lauderdale na tarde de sexta-feira, 10.



A menina estava passeando no Horrt Park com a mãe e o irmão, disse à NBC Florian Becker, pai da menina, que estava em casa no momento do incidente.



No parque, a dona do cachorro estava passeando com ele quando topou com as crianças. Ela então teria oferecido para que as crianças acariciassem seu cachorro, dizendo que o cachorro era "muito bom com crianças".



Quando a menina foi até o cachorro e o acariciou, este virou a cabeça e a mordeu no rosto.



No momento do ataque, a mãe das crianças estava ao telefone a uns três metros de distância. Quando ela viu o que aconteceu, largou o telefone e correu em direção à filha.



Ela agarrou o cachorro pela coleira, mas o clipe da coleira quebrou e o cachorro se soltou e atacou a garotinha novamente. Apesar de estar na coleira, a dona não o segurou firme, disse a mãe.



A mãe da menina precisou pegar o cachorro e gritar para que a dona o segurasse e o tirasse de perto.

"Se minha esposa não estivesse lá, esse cachorro teria matado minha filha", disse o pai.



A criança foi levada às pressas para a sala de emergência do hospital Broward General. A mãe, que por acaso é médica de emergência, fez uma avaliação rápida dos ferimentos no caminho e viu que tinha várias mordidas na cabeça, crânio, ombros e costas. Por pouco, uma das mordidas não atingiu um olho. Ela levou vários pontos e também recebeu vacina contra raiva animal.



A dona do cachorro disse que havia adotado o animal recentemente. Ele foi levado pelo departamento de Controle de Animais de Fort Lauderdale, que está investigando o incidente.



Fonte: NBC Miami.

A Flórida é um estado de “responsabilidade estrita”, o que significa que um proprietário pode ser responsabilizado por uma mordida de cachorro, mesmo que não tenha conhecimento prévio da natureza agressiva do animal. Mais importante ainda, as leis de mordida de cachorro da Flórida não exigem que a vítima prove que seus ferimentos foram resultado de negligência do proprietário.



O dono de um cachorro também enfrenta uma possível responsabilidade criminal. Se um cachorro anteriormente considerado perigoso matar outra pessoa, o dono do cachorro da Flórida pode ser acusado de homicídio culposo e enfrentar vários anos de prisão.



Quando um cão não foi previamente considerado perigoso, o dono do cão ainda pode enfrentar responsabilidade criminal, mas será bastante reduzida e limitada, com o estado levando o cão para um local adequado e aplicando multas ao proprietário.