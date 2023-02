Jacaré é encontrado com a boca amarrada com fita adesiva em lago da FL

Um jacaré foi flagrado por uma moradora em um lago no condado de Hillsborough, costa oeste da Flórida, com a boca amarrada com fita adesiva.



De acordo com Amber Lock, que mora na área e o encontrou, o animal está assim desde dezembro. “Só penso no que ele vai comer quando finalmente remover a fita”, disse ela.



Desde então, a moradora tem tentado com que equipes de resgate capturem e ajudem a retirar a fita. Ela entrou em contato com vários grupos, no entanto, teve dificuldade em encontrar ajuda devido às autorizações exigidas.

"Sinto que este animal está sofrendo há dois meses e isso é inaceitável”, disse Lock. “Quem tentou prendê-lo e colocar a fita em volta da boca claramente o perdeu e foi assim que começou isso”, completou.



Ela entrou em contato com a Associação de Proprietários de Casas, Florida Fish and Wildlife e outros caçadores locais na esperança de encontrar uma solução, mas não foi fácil devido às restrições de permissão.



A FWC tem contratos com caçadores de jacarés para remover os répteis em situações como esta, mas mesmo assim, até hoje não foi possível fazer o resgate.



“Eu jurei a mim mesma que não pararia até que ele fosse resgatado porque é muito errado”, disse ela.

Martha Rivera é uma especialista do Everglades Outpost Sanctuary e disse que o jacaré está sendo afetado pela fita enrolada em sua boca.



“Ele perde massa corporal. Ele fica desidratado”, disse ela. “Sabe, se esse jacaré está em uma lagoa de retenção, o caçador que saiu lá com certeza não deveria ter saído dele, principalmente com a fita na boca.

Então você também tem o fato de que essa fita bagunça a pele deles.

Ela mencionou que a boca de um jacaré geralmente é fechada com fita adesiva para segurança durante o transporte, mas não é para durar muito tempo.

“Alguém precisa voltar lá e pegar esse jacaré”, disse Rivera. “Não há como você simplesmente deixá-lo lá com a boca fechada. É desumano também.”



Segundo Ainda não há previsão sobre resgate e retirada da fita da boca do jacaré.