Praia na Flórida é invadida por enxame de criaturas venenosas

Volumosos enxames de criaturas marinhas azuis altamente venenosas apareceram em uma praia na Flórida. Chamadas de “caravelas-portuguesas” (Portuguese men-of-war), cerca de cem delas foram encontradas ao longo da Indialantic Beach, em Melbourne, no condado de Brevard.

Não é incomum ver essas criaturas ao longo da costa da Flórida, mas essa quantidade realmente impressiona.



“Havia muitas”, disse a moradora local Victoria Larkin ao site Newsweek. “A cada metro que você andava lá havia grupos de cinco a 10. Pelo que meu namorado e eu vimos, tinha pelo menos 100. Nós andamos menos de 2 km, no entanto, as pessoas com quem conversamos disseram que continuaram por muito mais tempo”.

Segundo ela, das poucas vezes em que se deparou com exemplares dessa criatura na praia até então, eles eram muito maiores e sempre foram vistos sozinhos, nunca um grande grupo como esse. “Nós os víamos muito raramente quando eu era criança”.



De nome científico Physalia physalis, as caravelas-portuguesas, muitas vezes, são confundidas com águas-vivas devido aos seus longos fios de tentáculos, mas, na verdade, essas criaturas pertencem a um grupo de animais marinhos chamados sifonóforos.



Esses seres são considerados raros porque cada indivíduo não é tecnicamente um único organismo. Em vez disso, eles consistem em uma colônia de clones geneticamente idênticos, cada um dos quais é especializado para realizar uma função específica.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA, na sigla em inglês) os divide em quatro categorias distintas: flutuação, captura de presas, alimentação e reprodução.



“Quando os vimos, eles estavam definitivamente mortos”, disse Larkin. “Eles estavam principalmente sentados onde a maré alta marca em pequenos grupos, geralmente sentados em torno de outras conchas e detritos. Realmente emaranhado em tudo.”

Com um flutuador em forma de vela que pode chegar a 15 cm de altura (que se diz se assemelhar a navios de guerra de Portugal do século 18, daí o seu nome), as caravelas-portuguesas podem navegar ao longo das correntes oceânicas como pequenos balões transportados pela água.



Sob a linha d’água, esses sacos de ar flutuantes se juntam a longos fios de tentáculos coloridos e pólipos que podem crescer até mais de 300 m. Esses tentáculos são armados com cápsulas microscópicas de picada, conhecidas como nematocistos, que são carregadas por tubos farpados de veneno.

Respeito à natureza



A picada raramente é mortal para as pessoas, mas dizem que a dor é excruciante e pode durar horas. Por esse motivo, esses seres provocam medo nas pessoas, que evitam chegar perto, mesmo quando eles estão na areia.

“Minha família nos criou indo à praia e acampando e foi muito colocado em nossas cabeças não tocar em coisas assim”, disse Victoria. “Fomos ensinados a respeitar a vida selvagem e que, se ela estiver morta, você não toca porque pode ficar doente com ela”.

Ainda não se sabe por que tantas dessas criaturas venenosas apareceram ao longo da costa da Flórida, mas é provável que seja devido a uma frente fria que passou pela região nos dias anteriores aos avistamentos.

Gerry Falconer, membro da organização Resgate Oceânico em Miami Beach, disse à CBS News que o clima nesta época do ano tornou mais prováveis os avistamentos.

“Durante os meses de inverno, predominantemente de novembro a março, temos o que é chamado de ‘estação das caravelas-portuguesas’, quando o vento sopra do oceano para a orla, trazendo-as para a praia”.

????Breezy southeast winds have brought in lots of man-o-war at the beaches.Managed to dodge them while I was out there but they were huge,coming in like battleships! Long tentacles that sting and hurt A LOT! Beware???? #florida #flwx #beach #manowar #southfl #soflo #winter #flsurf pic.twitter.com/by7B0utMIN