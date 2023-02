Pré-escola de Miami é alvo de críticas após pintar crianças de preto no Mês da História Negra

Os pais estão tirando seus filhos de uma pré-escola no bairro de Little River, em Miami, depois que fotos no aplicativo de mensagens da escola com a legenda “Mês da História Negra” mostraram crianças com o rosto pintado de preto.

Uma mãe, Courtney Politis, disse ao Local 10 que nunca teve problemas com o Studio Kids @ Little River até alguns dias atrás, quando um dos amigos mais próximos, cujo filho está na classe, mostrou o que tinha acontecido em aula.



As crianças nas fotos estão vestidas como trabalhadores da construção civil, policiais e há um médico, alguns com apenas dois anos de idade. Eles estão vestindo fantasias e seus rostos estão pintados de preto.

Politis disse que imediatamente mandou uma mensagem de texto para a dona da pré-escola com as fotos denunciando a atitude como racismo.

“Isso é racista!", disse ela à direção, que respondeu com um: 'Sinto muito? Eu não entendo? O que é racista? Na nossa escola não usamos termos assim e nem temos esse tipo de cabeça.”



As fotos foram compartilhadas aos pais na sexta-feira, 3 de fevereiro, e ela se encontrou com a diretora da pré-escola na segunda-feira seguinte. Mais de 40 a 50 famílias a contataram no fim de semana, revelou a diretora.



Em uma mensagem aos pais, ela escreveu: “Não pretendemos ofender ninguém e lamentamos muito qualquer inconveniente”.



Mesmo com a mensagem de desculpas, muitos pais, incluindo Courtney Politis, resolveram tirar os filhos da escola. Ela disse que outros pais, a maioria deles não negros, fizeram o mesmo.



“Não tenho o luxo da ignorância e fico feliz que outros pais estejam sendo proativos e não fazendo parte disso e espero um futuro melhor para todos”, disse ela.

Não há informações se o professor responsável foi repreendido. Em uma mensagem separada para os pais, porém, a diretora afirmou que foi realizada uma reunião com todos os professores e funcionários para discutir “vários pontos éticos e de educação multicultural”.







Já se passaram quase 200 anos desde que artistas brancos começaram a pintar seus rostos de preto para zombar de africanos escravizados em shows de menestréis nos Estados Unidos. Foi racista e ofensivo na época, e ainda é racista e ofensivo hoje.



Blackface não é apenas pintar a pele mais escura ou vestir uma fantasia. Invoca uma história racista e dolorosa, analisa Harmeet Kaur, da CNN.

Segundo ela, as origens do blackface remontam aos shows de menestréis de meados do século XIX. Os artistas brancos escureceram a pele com graxa e cortiça, vestiram roupas esfarrapadas e exageraram seus traços para parecer estereotipadamente “negros”. O primeiro show de menestrel imitava africanos escravizados nas plantações do sul, retratando os negros como preguiçosos, ignorantes, covardes ou hipersexuais, de acordo com o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana (NMAAHC) do Smithsonian.



As apresentações pretendiam ser engraçadas para o público branco. Mas para a comunidade negra, eles eram humilhantes e ofensivos, diz a análise.