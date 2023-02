Flórida analisa projeto de lei para proteger crianças de cyberbullying e tráfico sexual

Os legisladores da Flórida se reuniram na terça-feira, 14, em Tallahassee para defender o projeto de lei 591 da Câmara, legislação que visa proteger crianças e adolescentes de serem vítimas de cyberbullying e tráfico sexual.



Citando um aumento no número de menores que sofrem de ansiedade e depressão, a deputada estadual Michele Rayner-Goolsby, o deputado Tyler Sirois e senador estadual Shevrin Jones patrocinou o projeto de lei para proteger os jovens do assédio online.







De acordo com a Pew Research, a mídia social está sendo consumida em alta. Os dados do grupo descobriram que 95% dos adolescentes usam o YouTube, enquanto 67% estão no TikTok e 32% estão no Facebook e menos ainda em outras plataformas.



Com a exposição a esses meios, surgem mais oportunidades para os menores postarem vídeos mostrando momentos em que os alunos sofrem bullying e, às vezes, até mesmo são atacados.



Em Nova Jersey, uma adolescente de 14 anos cometeu suicídio após ser atacada, e a gravação do vídeo foi postada no TikTok.







O projeto de lei 591 da Câmara exigiria isenções de responsabilidade, recursos de moderação de conteúdo e regulamentação do Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor do estado.



Também impediria que as escolas estaduais exigissem o uso de mídias sociais para instrução e haveria multas para plataformas de mídia social que não estejam nos conformes.



Se o projeto de lei for aprovado como está escrito, ele entrará em vigor em 1º de julho de 2023. No momento, não está claro quanto dinheiro seria necessário para implementar o projeto de lei. No entanto, o senador estadual Shevrin Jones disse que eles estão esperando uma análise financeira, mas o ônus recairia sobre o estado ou sobre as plataformas de mídia social individuais.



Fonte: CBS News.