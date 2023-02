Broward inicia emissão de identidade para imigrantes indocumentados e sem-teto

A partir deste mês, imigrantes indocumentados, sem-teto e outros podem solicitar um cartão de “identidade comunitária” por meio do Serviço de Assistência Jurídica do Condado de Broward.



O Projeto de Identificação Comunitária, financiado pelo condado, visa atender milhares de residentes de Broward que não possuem carteira de identidade e acesso a recursos vitais. O documento deve ajudar mais de 50.000 pessoas em Broward, estimam os organizadores do programa.



A Identificação Comunitária permitirá que as pessoas busquem seus filhos na escola, facilita a identificação com a polícia, permite serviços como a vacina COVID-19, cartões de biblioteca e acesso a abrigo para suas famílias durante um furacão, tempestade ou outra emergência.



O cartão “não é carteira de motorista, não é título de eleitor, não é documento que dá estatuto de imigrante, não é documento que permite entrar num avião e viajar”, disse. "É uma identificação do condado para as pessoas do condado que têm mais tranquilidade em suas atividades diárias e dizem 'Sou eu'", disse o gerente do programa, Iván Parra.



Ele não dá direito a receber nenhum benefício de bem-estar e não tem nenhum impacto sobre o status de imigração de um indivíduo. O cartão de identificação inclui uma foto, data de nascimento e endereço e custa $ 20. Para fazer o cartão, um dos seguintes deve ser apresentado:



-Passaporte do país de origem (vencido ou válido)

-Carteira de habilitação ou carteira de identidade com holograma visível (vencido ou atual)

-Cartão de cidadão estrangeiro ou “cartões de eleitor” (do país de origem)

-Consular ou embaixada

-Cartão de identificação FaithAction emitido anteriormente

-Cartões de identificação militar, dos E.U.A. ou país de origem

-Comprovante de residência (internet, água, eletricidade, gás, telefone)

Contrato de locação (se atualmente válido).







Para solicitar um cartão de identificação da comunidade, os indivíduos devem primeiro se registrar para uma sessão de orientação pelo site (BrowardLegalAid.org/CommunityID ou https://linktr.ee/BrowardLegalAid) ou pelo telefone 954-951-5387.



Periodicamente, as prefeituras realizam atendimento itinerante do Broward Community ID Drives em diferentes locais. A pessoa pode também se inscrever pessoalmente. As orientações serão dadas em inglês, espanhol e crioulo.



Haverá neste sábado, 18, em Lauderdale Lakes, e no sábado, 5 de março, em Pompano Beach.

Qualquer residente de Broward pode obter esse ID da comunidade, embora o documento seja especialmente útil para ex-presidiários, jovens adotivos, transgêneros, sem-teto, novos imigrantes, refugiados ou qualquer pessoa que tenha dificuldade em obter um ID emitido pelo governo, diz Broward Legal Ajuda. Ao solicitar este novo ID, o status de imigração não será solicitado.



Como a Legal Aid é uma entidade sem fins lucrativos e não uma agência governamental, ela não compartilhará informações privadas dos indivíduos, disse Parra.



Este cartão é especialmente significativo para a comunidade imigrante na Flórida, onde mais de um em cada cinco residentes é imigrante, de acordo com o American Immigration Council. “Em 2016, cerca de 775.000 imigrantes indocumentados representavam 18% da população imigrante da Flórida e 4% da população do estado”, de acordo com o conselho.



Uma iniciativa da FaithAction Network, esse tipo de identificação foi aprovado em outros condados, como Alachua, Palm Beach e Miami-Dade.

Nos últimos oito anos, FaithAction e seus parceiros de rede forneceram mais de 30.000 cartões de identificação, de acordo com FaithAction.org.

Muitos residentes, incluindo cidadãos, não são elegíveis para uma carteira de motorista ou documento de identidade emitido pelo estado, tornando difícil provar sua identidade para muitas atividades cotidianas, diz Broward Legal Aid.



Com informações do Sun Sentinel.

Leia também