Casa em Tampa (FL) viraliza com piscina em forma de arma

A piscina no quintal da casa de Louis Minardi perto de Tampa pode ser a mais diferente (e polêmica) da Flórida: construída sob medida, ela tem o formato de um antigo revólver.



A história por trás da piscina em forma de revólver remonta cerca de 40 anos a uma ideia proposta pelo amigo de escola de Minardi, Albert Jones III de Tampa, um empreiteiro que disse estar entediado construindo piscinas de formato mais tradicional.

Minardi estava relutante no início, mas acabou gostando da ideia devido ao seu relacionamento de longa data com armas. Agora com 67 anos, Minardi disse que cresceu caçando com amigos e se lembra de ter recebido sua primeira arma de fogo, uma espingarda de cano duplo, quando estava no ensino médio, mas já se preocupava com a segurança das armas.



Ele abriu um negócio de armas com seu irmão depois de assistir às aulas de tiros em 1976. Eles fecharam no final dos anos 80, devido ao aumento das taxas de seguro para garantias de armas. Logo depois criou um serviço de táxi familiar e administra esse negócio desde então.



Voltando à década de 1980, Minardi e sua esposa, Raye, decidiram que queriam uma piscina. Eles viviam em um lago que continha cobras e crocodilos, e Raye Minardi tinha que vigiar seus filhos nadando do cais com uma espingarda, disse ela.



Com a insistência do amigo, ele aceitou. Os modelos para a piscina partiram de um Ruger Blackhawk, um revólver de estilo ocidental da década de 1950 feito por seu cano longo e conhecido por sua durabilidade e precisão.



Jones, que morreu em 2010, coordenou as cores dos ladrilhos da piscina do perímetro para refletir com precisão o cabo marrom e o corpo prateado do revólver. Ele detalhou ladrilhos no fundo da piscina para distinguir os componentes individuais da arma, como o gatilho e a câmara de munição. E ele instalou uma jacuzzi no martelo.



A piscina foi repaginada ao longo dos anos, mas a forma permanece. Ela é popular entre familiares e amigos, que a usam para ensinar seus filhos a nadar.



Refletindo sobre sua piscina, ele não sabia que as pessoas nas mídias sociais haviam notado a forma incomum nas imagens do mapa aéreo. E ele disse que em todos os seus anos desde que foi armeiro com uma piscina em forma de revólver, nunca considerou outra curiosa coincidência: sua família mora na Gunn Highway.



Leis de armas na Flórida



O proprietário leva seus filhos e netos para caçar desde muito pequenos. Ele disse que não permitiria que eles usassem uma arma, a menos que fossem supervisionados de perto e tivessem treinamento adequado.



A educação sobre armas está no centro das opiniões de Louis Minardi sobre a regulamentação de armas. Ele disse que as pessoas deveriam ter permissão para possuir armas e portar armas em público.



Os legisladores da Flórida estão atualmente considerando um projeto de lei que eliminaria os requisitos para licenças de porte oculto, que atualmente incluem treinamento obrigatório em sala de aula e prova de proficiência em um campo de tiro. Ele também disse que ter uma arma não importa se alguém não souber como usá-la corretamente.

Fonte: Fresh Take Florida.