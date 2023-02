Morador de Broward de 51 anos fingia ser garota para assediar crianças online na FL

Um homem do condado de Broward se passava por uma menina online para assediar crianças. Ele entrava em contato e pedia vídeos e imagens pornográficas, segundo a polícia.



Nas várias tentativas de "pesca" (‘Catfish', no termo em inglês que se usa para definir esse tipo de ação), Julio Sanchez, 51, chegou a conseguir imagens de crianças nuas. Uma das menores de idade enviou vários vídeos pornográficos a pedido dele.Os detetives também encontraram inúmeras imagens de pornografia infantil envolvendo crianças a partir da idade de bebês.



A investigação sobre Sanchez começou no mês passado, quando os detetives de crimes na Internet contra crianças da BSO receberam uma denúncia de um provedor de serviços de Internet de uma pessoa que assistia pornografia infantil.



A dica levou os detetives a Sanchez e, na manhã de sexta-feira, os detetives executaram um mandado de busca em sua casa.



Inicialmente ele negou as acusações e afirmou que recentemente tinha perdido seu celular, mas os detetives encontraram seu telefone e laptop em um compartimento falso em um armário. Assim que o material foi encontrado, Sanchez admitiu os crimes, disseram os detetives.



Ele foi preso na manhã de sexta-feira, 17, em sua casa em Tamarac por 14 acusações, incluindo produção de pornografia infantil, solicitação de menor, adulteração de provas e várias acusações de posse de pornografia infantil, disseram funcionários do Gabinete do Xerife de Broward.



Levado para a prisão de Broward, ele permanece detido sem fiança.



Os detetives estão preocupados com a possibilidade de haver mais vítimas e pedem a qualquer pessoa com informações que ligue para 954-888-5272.







As leis da Flórida criminalizam a produção e promoção de qualquer performance que constitua pornografia infantil. Qualquer um que produza, dirija ou promova conscientemente qualquer performance que inclua conduta sexual por um menor de 18 anos enfrenta acusações criminais em segundo grau. Crimes de segundo grau são puníveis com até 15 anos de prisão, 15 anos de liberdade condicional e multa de até $ 10.000.

É igualmente ilegal até mesmo ser pego em posse de material que retrata qualquer desempenho sexual de uma criança com a intenção de promovê-lo. Ser pego com 3 ou mais cópias desse material permite ao governo argumentar que o material foi possuído com a intenção de promovê-lo. Este crime também é um crime de segundo grau punível com até 15 anos de prisão, 15 anos de liberdade condicional e multa de até $ 10.000.