Mulher de 85 anos é atacada e morta por jacaré em Fort Pierce (FL)

Uma mulher de 85 anos foi atacada e morta por um jacaré em Fort Pierce, Flórida, na segunda-feira, 20 , de acordo com autoridades estaduais de vida selvagem.

A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC) e o Gabinete do Xerife de St. Lucie responderam a uma ligação sobre um ataque de jacaré no condado por volta de meio-dia e foram verificar.



Vizinhos disseram que a mulher chamada Gloria estava passeando com seu cachorro quando foi arrastada para a água por um jacaré na comunidade para idosos Spanish Lakes Fairways. Uma vizinha de 77 anos viu da janela de casa, imediatamente ligou para a polícia e correu para tentar ajudar, mas nada pode fazer porque o animal já tinha puxado a idosa para a água.



“Peguei meu gancho de Shepard mais longo para tentar fisgá-la ou acertá-lo ou fazer alguma coisa”, continuou Carol. “Bater no nariz dele ou algo assim. Mas eu não pude fazer nada, o que me assombra agora.”



As autoridades recuperaram o corpo da mulher e o jacaré, que tinha 3 metros de comprimento, foi capturado por um caçador especializado, de acordo com a Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. O cachorro da vítima sobreviveu e está em boas condições.



“Nossos pensamentos e condolências estão com a família e amigos da vítima”, disse um representante da agência em um comunicado.



De acordo com o FWC, lesões graves causadas por jacarés são raras no estado. Mesmo assim, elas acontecem. Crianças, idosos e pequenos animais de estimação estão entre os mais vulneráveis aos ataques. Por isso, as autoridades pedem para evitar andar com animais de estimação perto de lagos e lagoas.



Os jacarés são ativos durante a primavera e o verão porque, quando as temperaturas sobem, seu metabolismo aumenta e eles procuram comida. Em julho de 2022, uma outra idosa na Flórida foi morta depois de cair em um lago e ser atacada por dois jacarés.



“A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida coloca a mais alta prioridade na segurança pública e administra um Programa Estadual de Jacarés Incomodados (SNAP) para tratar de reclamações relacionadas a jacarés específicos que representam uma ameaça para pessoas, animais de estimação ou propriedades”, disse o FWC.



Em caso de avistar um jacaré próximo a residências ou ruas, ligue para a linha direta Nuisance Alligator Hotline da FWC em 866-FWC-GATOR (866-392-4286).