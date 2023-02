Mais alto e rápido balanço gigante do mundo será inaugurado dia 27 em Tampa (FL)

Um balanço gigante é a mais nova atração e principal novidade deste ano no Busch Gardens Tampa, parque temático na costa oeste da Flórida.

Batizado de Serengeti Flyer, o inédito brinquedo já tem data de abertura: 27 de fevereiro.

De acordo com o parque, quando aberta, será a atração mais alta e mais rápida do mundo no estilo screamin’ swing, que balança os corajosos em assentos ligados a um pêndulo.

O Serengeti Flyer possui dois pêndulos idênticos que balançam progressivamente até atingir velocidade máxima de 109 km/h e 41 metros de altura, em que os visitantes podem sentir forças G negativas.



Apenas pessoas maiores de 1,22 m podem se divertir no brinquedo, o qual tem capacidade de acomodar 40 passageiros por vez, já que os visitantes podem se sentar em duas fileiras de 10 pessoas, uma de costas para a outra, em cada uma das duas gôndolas.

Anteriormente, quem detinha o trono de balanço mais alto e mais rápido do mundo era o Tidal Surge, em funcionamento no SeaWorld San Antonio, no Texas. Aberta na primavera de 2022, a atração chega a 104 km/h e também atinge pico de 41 metros de altura.

A nova atração do parque na Flórida fica no setor Planície Serengeti, uma das 12 áreas do parque e que ocupa 26 hectares da propriedade.

Vale ressaltar que o Busch Gardens Tampa inaugurou no ano passado a Iron Gwazi, montanha-russa híbrida mais rápida e inclinada do mundo.

Após seis anos fechada, a atração antes de madeira foi remodelada e ganhou elementos mais extremos, como maiores quedas, curvas e inversões.