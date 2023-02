Pesquisadores da Universidade da Flórida usam cobras de acasalamento para rastrear pítons

As pítons birmanesas dizimaram ecossistemas no sul da Flórida por décadas, mas agora pesquisadores da Universidade da Flórida (UF) encontraram uma solução sorrateira para o problema.



A universidade lançou o programa de reconhecimento para estudar e eventualmente eliminar os répteis nos Everglades e a maneira como eles estão fazendo isso é transformando cobras adultas capturadas anteriormente em rastreadores.



“Pegamos as pítons birmanesas, implantamos nelas dois receptores, que são dispositivos de rastreamento, e depois liberamos essas cobras no ambiente”, disse Melissa Miller, líder do projeto e cientista assistente de pesquisa no principal projeto de python para combater o problema.

As pítons implantadas levam os pesquisadores a outras cobras e, como muitas das cobras estão se reunindo para a época de acasalamento, os pesquisadores estão usando seu desejo sexual para levar à morte final.

“As pítons birmanesas estão causando um grande impacto no ecossistema de Everglades”, disse ela. A líder do projeto é especialista em espécies invasoras na UF e disse que os impactos da píton não são apenas enormes, mas também destrutivos.



“Muitas vezes, vários machos se agregam em torno de uma fêmea que é reprodutiva e emite os feromônios sexuais, então, ao rastreá-los, a chance de maximizar sua remoção e remover várias cobras, em particular essas grandes fêmeas muito reprodutivas”, disse Miller.

Os dados que os cientistas estão coletando das cobras os ajudam a entender como e quando as pítons estão usando habitats específicos, o que ajuda os pesquisadores a formar remoções direcionadas.

Miller também disse que estudar a biologia reprodutiva das pítons fêmeas permite que eles descubram quantos ovos ela produz, onde gosta de nidificar e quantos deles sobrevivem, o que os ajuda a estimar quantas pítons realmente existem por aí.



A equipe agora está rastreando oito pítons adultas e teve um ótimo começo, já encontrando outras. A pesquisa começou em novembro e tem duração de cinco anos.

Fonte: WSVN.