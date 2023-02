Universal Orlando aumentará salário inicial para US$ 17 por hora e mais benefícios

Em uma carta aos membros da equipe, a presidente e COO da Universal Orlando, Karen Irwin, anunciou que o parque introduzirá aumentos salariais e adicionará outros benefícios para os funcionários a partir do início deste verão.



A Universal Orlando aumentará o salário inicial de US$ 15 para US$ 17 por hora, bem como aumentará as taxas iniciais em todo o negócio, de acordo com a carta publicada no site de funcionários da empresa. Os aumentos entram em vigor em 4 de junho de 2023.



Muitos funcionários também receberão um aumento com base nas novas taxas e no tempo de empresa. Detalhes sobre como esses aumentos afetarão os funcionários individuais serão compartilhados nas próximas semanas.



Além de iniciar os aumentos salariais, a Universal Orlando aumentou seus programas de reembolso de 401k e mensalidades, dobrou a licença parental e aprimorou os benefícios de planejamento familiar. A empresa também adicionou licença por compaixão, lançou um novo programa de reconhecimento de aplausos e agora baseará a disponibilidade de ingressos para funcionários no comparecimento ao parque, em vez de um calendário bloqueado.



"Mas não para por aí, nossa cultura busca criar um caminho a seguir que apoie nossos membros da equipe, dê a eles uma oportunidade de crescer e promova um verdadeiro senso de propósito e pertencimento", escreve Irwin.



As mudanças ocorrem em meio a um impasse de meses nas negociações entre o Walt Disney World e seus sindicatos de funcionários sobre salários, condições de trabalho e propostas de contrato contestadas. Os trabalhadores da Disney recentemente votaram esmagadoramente contra a "melhor oferta" da empresa de um aumento salarial de $ 1 para um salário inicial de $ 16 por hora para os milhares de seus trabalhadores que lutam para viver e sobreviver na crise do custo de vida de Orlando.



Fonte: Orlando Weekly.