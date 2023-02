Abrigos para crianças imigrantes na FL lutam por licença

Pela segunda vez em menos de dois anos, um abrigo de Sarasota para crianças migrantes está lutando contra o estado por uma nova licença. O abrigo, conhecido como Dream Center, não fez nada de errado, mas mesmo assim, não consegue a renovação.

De fato, em documentos arquivados na Divisão de Audiências Administrativas do estado no mês passado, o Lutheran Services of Florida, que opera o Dream Center, detalhou como os funcionários do Florida Department of Children and Families (DCF) descreveu a organização sem fins lucrativos baseada na fé como tendo uma longa história de fazer as coisas certas.



“A LSF tem um histórico comprovado de fornecer com sucesso um amplo espectro de serviços significativos e eficazes para populações vulneráveis em toda a Flórida”, que inclui “o fornecimento de serviços residenciais para crianças desacompanhadas”, afirma a queixa.



Ainda assim, depois de solicitar a renovação da licença no ano passado, o DCF negou citando uma nova regra de emergência estadual adotada no ano passado. A regra exige que o governo federal entre em um acordo cooperativo com o estado sobre as políticas de imigração.



Sem esse acordo, afirma o DCF, a agência não pode relicenciar abrigos na Flórida que cuidam de crianças migrantes desacompanhadas como parte de um programa federal de longa data.



O DCF criou a regra de emergência meses depois que o governador Ron DeSantis ordenou pela primeira vez que a agência estadual parasse de licenciar abrigos que cuidam de crianças migrantes desacompanhadas. Sua ordem executiva fazia parte de sua repressão maior à imigração ilegal que DeSantis apelidou de "Crise de fronteira de Biden".



“Queremos que nossos recursos se concentrem nas crianças da Flórida”, disse o governador DeSantis em dezembro de 2021, quando a repórter investigativa Katie LaGrone questionou por que ele estava trazendo crianças para o debate sobre imigração.



No desafio formal de Lutheran sobre sua recente negação de licença, os advogados da organização descrevem a regra de emergência do DCF como “arbitrária e caprichosa”. Os advogados luteranos também descrevem como negar ao abrigo uma licença estadual poderia forçar seu “fechamento” e “as pessoas perderem seus empregos”.



“Estamos realmente com o coração partido por esta ser uma posição que o governador e o estado da Flórida continuam a manter”, disse Miriam Abaya, do First Focus on Children (https://firstfocus.org/). A organização com sede em DC é um grupo bipartidário de defesa da criança e estava entre dezenas de defensores de crianças e imigrantes que enviaram cartas ao governador implorando para que ele parasse de trazer crianças para o debate sobre imigração, indo atrás de abrigos financiados pelo governo federal para cuidar de crianças migrantes. .

Em várias cartas trocadas, os procuradores federais informaram ao governo DeSantis que os abrigos para crianças migrantes desacompanhadas não precisam de uma licença estadual para cuidar delas ou continuar recebendo fundos federais para isso.

Abaya acha que os líderes federais deveriam falar mais abertamente sobre seu programa para crianças migrantes desacompanhadas e os estados, incluindo a Flórida, que estão dificultando o cuidado dos provedores.

Na Flórida, vários provedores já encerraram seus programas para crianças migrantes desacompanhadas por causa das novas políticas do estado.



O governo federal está pensando em criar seu próprio programa de licenciamento federal para abrigos da UAC, que poderia excluir completamente os estados do processo.

A reclamação da Lutheran Services contra o DCF é a segunda contestação legal apresentada sobre a controvérsia em apenas alguns meses.

Em setembro, a His House em Miami, o maior abrigo do estado para crianças desacompanhadas, apresentou sua própria reclamação depois que também teve sua licença negada por causa da regra de emergência do DCF.

O estado acabou se acomodando. Nos documentos do acordo, o DCF reconheceu a Cláusula de Supremacia dos EUA, que impede os estados de proibir as empresas de fazer o trabalho para o qual foram contratadas pelo governo federal.

Fonte: canal ABC.