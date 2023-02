Departamento de Educação dos EUA concede quase US$ 10 milhões para programas de saúde mental na FL

Como novos dados mostram um aumento preocupante de problemas de saúde mental e risco de suicídio em adolescentes, o Departamento de Educação dos EUA anunciou US$ 10 milhões em doações para sete distritos escolares da Flórida como parte de um plano de cinco anos para investir US$ 1 bilhão em serviços de saúde mental.

Com um ambiente educacional turbulento deixado pela pandemia de COVID-19, entre outros estresses, as crianças têm lutado contra depressão e outras doenças.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA divulgaram recentemente um relatório chamado Youth Risk Behavior Survey, que mostra um aumento na saúde mental precária e no risco de suicídio entre os jovens do país de 2011 a 2021.

O relatório é divulgado a cada dois anos e retransmite os dados coletados por meio de uma pesquisa em escolas públicas, católicas romanas e outras não públicas. Em 2021, foram utilizados 17.232 questionários de 152 escolas para compilar os dados mais recentes.

De acordo com o CDC, 42% dos alunos em 2021 relataram ter "sentimentos persistentes de tristeza ou desesperança", acima dos 37% em 2019, antes da pandemia de COVID.

78% dos alunos LGBQ se sentiram "tão tristes ou sem esperança quase todos os dias por pelo menos duas semanas seguidas que pararam de fazer suas atividades habituais", em comparação com 50% dos alunos heterossexuais que responderam o mesmo. O relatório não fornece dados explicitamente sobre as experiências de estudantes transgêneros.

Embora a administração DeSantis se apresente como apoiadora de iniciativas de saúde mental, muitos alunos e pais LGBTQ na Flórida temem que o estado esteja se tornando um ambiente hostil para suas famílias. Eles citam a legislação que limita as discussões sobre tópicos LGBTQ na sala de aula K-12, além de políticas administrativas que tentam acabar com os cuidados de afirmação de gênero para jovens transgêneros no estado.

Outro ponto de dados preocupante do estudo do CDC analisa a porcentagem de alunos que consideraram o suicídio em 2021. Esses dados descobriram que 22% dos alunos consideraram seriamente tentar o suicídio em 2021, um aumento de 19% em 2019.

Quando divididos por sexo, 30% das alunas responderam que consideravam seriamente tentar o suicídio, em comparação com 14% dos alunos do sexo masculino que responderam o mesmo.

As tentativas de suicídio aumentaram de 9% dos estudantes em 2019 para 10% em 2021. Em 2021, 13 por cento das mulheres entrevistadas e 7% dos homens entrevistados disseram que tentaram suicídio no ano passado.

Lei de comunidades mais seguras



De acordo com um comunicado à imprensa na quinta-feira, o dinheiro da concessão faz parte da Lei Bipartidária de Comunidades Mais Seguras, que o presidente Joe Biden assinou em junho. Agências de educação locais ou estaduais tiveram que se candidatar aos fundos do subsídio.



Para a Flórida, sete condados receberão entre US$ 500.000 e US$ 3 milhões para a contratação de profissionais de saúde mental do chamado Subsídio para Serviços de Saúde Mental Escolar.



De acordo com um comunicado do Departamento de Educação:

“Esses fundos aumentam o número de psicólogos escolares, conselheiros e outros profissionais de saúde mental que atendem nossos alunos por meio de esforços de recrutamento e retenção, promoção de reespecialização e retreinamento profissional de provedores de saúde mental existentes e por meio de esforços para aumentar a diversidade e cultura e competência linguística de provedores de serviços de saúde mental baseados em escolas”.



Os distritos escolares que irão receber são:

Conselho Escolar do Condado de Miami-Dade - $ 3.000.000

Escolas públicas do condado de Duval - $ 1.263.203

Conselho Escolar do Condado de Monroe - $ 1.300.713

Escolas públicas do condado de Hillsborough - $ 1.710.606

Distrito Escolar do Condado de Bay - $ 1.698.847

Escolas públicas do condado de Seminole - $ 521.838.



Além disso, três universidades estaduais da Flórida receberão subsídios federais para “treinar provedores de serviços de saúde mental baseados em escolas para empregos em escolas e agências educacionais locais”, informa o comunicado de imprensa – US$ 1,2 milhão para a Florida International University, US$ 868.338 para a University of Florida, e $ 446.308 para a University of South Florida.



Nesta semana, alguns representantes da Flórida discutiram os efeitos da tecnologia e da mídia social sobre os estudantes e se eles desempenham um papel no declínio da saúde mental durante uma reunião do comitê de educação e emprego da Câmara.



Além disso, a primeira-dama Casey DeSantis liderou uma iniciativa para ajudar a melhorar a saúde mental dos alunos, por meio de um programa chamado Embaixadores da Esperança. Estes são clubes que visam criar um ambiente de aprendizado gentil e compassivo nas escolas por meio de orientação liderada por alunos e serviço comunitário.



Fonte: Florida Phoenix.