O que fazem as escolas com as denúncias dos alunos?

As escolas da Flórida têm jurisdição total para determinar ações disciplinares ou consequências legais para agressores. Embora dar às escolas pleno poder para determinar punições para o bullying possa permitir decisões baseadas em necessidades individuais ou locais, também pode levar a questões de justiça entre as fronteiras do condado.

A Flórida lidera o país em detenções em escolas, encaminhando os alunos para a aplicação da lei a uma taxa 30% maior do que a média nacional. Ao categorizar o comportamento de bullying como criminoso, as escolas da Flórida iniciam a introdução de crianças à aplicação da lei, diminuindo a probabilidade de graduação e aumentando a probabilidade de encarceramentos futuros.

Como saída, investir em conselheiros para as escolas, tanto para os agressores como para as vítimas, que precisam ter acesso a serviços de aconselhamento apropriados para reduzir os impactos negativos e descobrir os principais motivos do comportamento de bullying, é a principal recomendação dos especialistas. Além de expandir as formas pelas quais a Flórida aceita e revisa denúncias de bullying.