Temperaturas acima da média na Flórida podem quebrar recordes diários

Enquanto grande parte do país está passando por tempestades de neve e gelo, temperaturas acima da média estão chegando ao Sunshine State esta semana. A previsão para o fim de semana e para a próxima está acima da média para esta época do ano.

Pensacola, Tallahassee, Jacksonville, Orlando, Daytona Beach, Lakeland, Tampa, Fort Myers e Key West estão todos previstos para quebrar seus recordes diários de alta temperatura. Várias outras cidades, como Gainesville, Sarasota, Naples e Vero Beach, podem chegar perto de quebrar seus recordes diários de alta temperatura.

“É provável que cheguemos a temperaturas próximas ou recordes em algumas áreas do estado”, disse David Zierden, climatologista do estado da Flórida no Florida Climate Center da Florida State University.

Na região central da Flórida, a temperatura vai variar das máximas em torno de 80°F a 89°F e a mínima na casa dos 69°F.



No sul, o clima quente permanece. A temperatura média alta em Miami para esta época do ano é de 79°F. A média alta nos condados de Fort Lauderdale e Palm Beach é de 77°F. “No momento, estamos cerca de 3 a 5 graus acima do normal”, disse Barry Baxter, líder de observações do Serviço Nacional de Meteorologia em Miami.



A Flórida está em uma tendência de aquecimento nos últimos 10 ou 15 anos, disse Zierden, então essas temperaturas fora de estação em fevereiro seguem essa tendência. A Flórida experimentou seu quinto ano mais quente em 2022, de acordo com a NOAA.



A atualização mais recente do US Drought Monitor mostra uma seca moderada no norte da Flórida e em uma parte do sudoeste da Flórida. Uma estação seca mais seca, além de temperaturas excepcionalmente quentes, resseca a vegetação e pode desencadear incêndios florestais. Além de serem incrivelmente destrutivos, os incêndios florestais afetam negativamente a qualidade do ar.

Prevê-se que a precipitação abaixo da média continue nos próximos meses.

Altas temperaturas tão cedo no inverno também podem afetar a agricultura do estado, especialmente no norte da Flórida. Frutas como pêssegos e mirtilos requerem um certo número de “horas frias” ou horas abaixo de 45 graus. Se as frutas não tiverem um número adequado de horas de frio, elas não podem produzir botões e flores, e as colheitas podem ser reduzidas.

Mesmo que as árvores frutíferas tenham suas horas de frio, o clima quente pode persuadir as árvores a florescer mais cedo.

“Agora que estamos atingindo essas altas temperaturas, tudo está florescendo”, disse Pam Knox, Climatologista Agrícola em Extensão da Universidade da Geórgia.

“O problema é que é bem no início do ano. Então, se tivermos outra geada no ano e voltarmos a temperaturas mais baixas, isso pode matar a flor ou até mesmo a fruta”, disse ela.

As temperaturas mais altas também encorajam os produtores de milho a assumir um risco calculado e plantar as colheitas antes do previsto. Da mesma forma, Knox disse que se as temperaturas caírem novamente, isso pode afetar negativamente a safra.



Fonte: portal WUFT-NPR.