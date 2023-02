West Palm Beach e Miami entre as cinco principais cidades que mais recebem milionários

As cidades de West Palm Beach e Miami estão entre as cinco principais para onde os milionários estão se mudando nos Estados Unidos.



As cidades com populações menores estão se tornando mais populares entre os milionários, à medida que o fluxo de indivíduos ricos diminui em gigantes urbanos como Los Angeles e Nova York, de acordo com um novo relatório de riqueza da consultoria londrina Henley & Partners.



"Em particular, há uma notável 'semigração' interna de indivíduos de alto patrimônio atualmente em andamento", escreveu Mehdi Kadiri, chefe do braço da empresa na América do Norte.

O número de residentes milionários da cidade de Nova York cresceu 40% de 2012 a 2022, enquanto Chicago teve uma taxa de crescimento de 24% e Los Angeles teve uma taxa de crescimento de 35% no mesmo período, de acordo com o relatório da empresa.

Isso está abaixo da média urbana nacional de 48% nos últimos 10 anos, disse Andrew Amoils, chefe de pesquisa da consultoria New World Wealth, ao Insider. A empresa com sede na África do Sul ajudou a Henley & Partners a coletar seus dados.

Os milionários nessas grandes cidades ainda superam amplamente os de centros urbanos menores - a cidade de Nova York tem 340.000 milionários, enquanto Los Angeles tem 205.400 e Chicago tem 124.000, segundo a Henley & Partners.

Mas a empresa destacou cinco cidades menores nos EUA que tiveram a maior taxa de crescimento de indivíduos com alto patrimônio líquido na última década. São elas:







Taxa de crescimento da população milionária na última década: 102%

Número de residentes milionários em 2022: 30.500

Número de residentes com US$ 100 milhões ou mais em ativos em 2022: 86

Número de residentes bilionários em 2022: 9.







Taxa de crescimento da população milionária na última década: 90%

Número de residentes milionários em 2022: 9.400

Número de residentes com US$ 100 milhões ou mais em ativos em 2022: 64

Número de residentes bilionários em 2022: 6.







Taxa de crescimento da população milionária na última década: 88%

Número de residentes milionários em 2022: 13.900

Número de residentes com US$ 100 milhões ou mais em ativos em 2022: 60

Número de residentes bilionários em 2022: 5.







Taxa de crescimento da população milionária na última década: 75%

Número de residentes milionários em 2022: 38.000

Número de residentes com US$ 100 milhões ou mais em ativos em 2022: 160

Número de residentes bilionários em 2022: 12.







Taxa de crescimento da população milionária na última década: 72%

Número de residentes milionários em 2022: 11.900

Número de residentes com US$ 100 milhões ou mais em ativos em 2022: 112

Número de residentes bilionários em 2022: 8.



Fonte: Business Insider.