Escola da FL propõe punir alunos que filmarem e postarem brigas nas redes sociais

Quando um vídeo de uma briga em uma escola de ensino médio de Pembroke Pines, sul da Flórida, começou a circular, o diretor alertou os pais de que qualquer pessoa envolvida poderia ser disciplinada - incluindo aqueles que filmaram.



O diretor da West Broward High School, Brad Fatout, esperava dissuadir os alunos de postar vídeos de luta no TikTok e em outros sites de mídia social, pelo risco de encorajarem mais brigas ou bullying, disseram autoridades distritais. A questão chamou a atenção nacional este mês, depois que uma estudante de Nova Jersey se matou depois que um vídeo dela sendo atacada circulou nas redes sociais.



A política proíbe o “uso indevido” de um dispositivo eletrônico, descrevendo-o como algo que “perturbe o ambiente educacional ou interfira na segurança de alunos, funcionários ou propriedades”. A disciplina pode variar de uma advertência verbal a uma suspensão, dependendo da gravidade e frequência da ofensa.







Mas os alunos também usaram vídeos para relatar incidentes ou fornecer evidências aos administradores, policiais ou seus pais, e alguns questionam se punir esses alunos envia uma mensagem para manter os problemas na escola em silêncio.

Pelo menos um membro do Conselho Escolar deseja que o distrito revise a política de celular do distrito e o código de conduta do aluno para garantir que eles atendam às realidades que os alunos enfrentam.

Mas na verdade não existe uma política que proíba explicitamente a gravação de brigas, e o código de conduta pode permitir isso especificamente em algumas situações.

“Os alunos não estarão sujeitos a ação disciplinar pelo uso de dispositivos de comunicação sem fio quando usados para relatar uma situação potencialmente perigosa que comprometa a segurança dos alunos, funcionários ou propriedade”, afirma o código de conduta estudantil do distrito. “Nesse caso, qualquer registro/informação deve ser compartilhado com a equipe administrativa o mais rápido possível.”



