Turistas se arriscam para tirar 'selfie' com jacaré em parque na Flórida

Dois turistas (aparentemente pai e filho) foram vistos no Parque Nacional de Everglades recentemente, deitados no chão para tirar selfies a cerca de 2 metros de um jacaré americano (alligator). Outro visitante do parque capturou a cena.



O incidente potencialmente muito perigoso foi destacado pela conta do Instagram "TouronsOfYellowstone", que publica regularmente atualizações sobre comportamentos ridículos nos Parques Nacionais dos EUA e outros locais de beleza natural.



O National Park Service diz que os jacarés são uma espécie-chave no ecossistema de Everglades, mas que uma distância deve ser considerada por segurança.



"A oportunidade de ver um jacaré é um dos destaques de uma viagem aos Everglades, e ataques a humanos são raros. Eles geralmente são causados por pessoas tentando alimentá-los. Como acontece com a maioria dos animais selvagens, a oportunidade de pegar uma refeição fácil pode superar a cautela natural de um jacaré em relação aos humanos.



Eles podem ser difíceis de detectar, então fique de olho nas reentrâncias nas margens lamacentas de lagos e rios, criadas onde jacarés descansaram ou deslizaram na água. Você também pode ouvi-los antes de vê-los, principalmente durante a época de acasalamento, que vai de meados de abril a maio.



"Se um jacaré se aproximar demais, sua melhor ação é correr. Eles podem se mover rapidamente (cerca de 10 mph), mas não por muito tempo, e tendem a zigue-zague em vez de seguir em linha reta. No caso improvável de você se encontrar nas mandíbulas do animal, lute o máximo possível e, quando ele tentar reposicionar a boca, aproveite para se libertar", explica o National Park Service.