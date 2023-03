Caso de ameba 'comedora de cérebro' na FL está ligado a água não filtrada

Uma pessoa em Charlotte County, Flórida, foi recentemente contaminada por um organismo unicelular que pode causar uma rara "infecção comedora de cérebro". Segundo as autoridades de saúde, a infecção foi resultado de enxaguar os seios nasais com água da torneira não filtrada.



Nenhuma informação foi fornecida sobre a condição da pessoa, mas a infecção geralmente é fatal.



O organismo, uma ameba chamada Naegleria fowleri, normalmente vive no solo e na água doce quente e às vezes pode crescer em tanques de água, aquecedores e canos, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (abre em nova guia) (CDC).



Em casos raros, pode se infiltrar no corpo humano e causar uma doença do cérebro e da medula espinhal chamada meningoencefalite amebiana primária (PAM), diz o CDC. As pessoas não podem desenvolver a doença engolindo N. fowleri ou interagindo com uma pessoa já infectada; em vez disso, a ameba entra no cérebro pelo nariz, viajando pelo nervo que transmite informações sobre cheiros do nariz para o cérebro.



Os sintomas da infecção surgem entre um e 12 dias após a entrada de N. fowleri no nariz, e a infecção é quase sempre fatal - as pessoas geralmente morrem de um a 18 dias após o início dos sintomas.



Na quinta-feira, 23, o Departamento de Saúde da Flórida no Condado de Charlotte anunciou que havia confirmado um caso local de infecção por N. fowleri, "possivelmente como resultado de práticas de enxágue nasal utilizando água da torneira".



Em relação ao enxágue nasal, a Food and Drug Administration adverte que "a água da torneira não é segura para uso como enxágue nasal porque não é adequadamente filtrada ou tratada". As pessoas devem ferver e resfriar a água da torneira antes de usá-la para tais fins, ou então passá-la por um filtro projetado para capturar organismos infecciosos; alternativamente, água destilada ou estéril é outra escolha segura", observa a agência.



Além disso, o departamento incluiu as seguintes instruções:



- Ao fazer soluções de lavagem nasal, use apenas água destilada ou estéril. A água da torneira deve ser fervida por pelo menos 1 minuto e resfriada antes da lavagem do seio.



- NÃO permita que a água suba pelo nariz ou cheire a água no nariz ao tomar banho, lavar o rosto ou nadar em pequenas piscinas de plástico duro/infláveis.



- NÃO pule ou coloque a cabeça sob a água do banho (banheiras, pequenas piscinas de plástico rígido/infláveis);



- NÃO permita que crianças brinquem sem supervisão com mangueiras ou aspersores. Evite Slip N Slides ou outras atividades em que seja difícil evitar que a água suba pelo nariz.



- Mantenha limpas as pequenas piscinas de plástico duro ou infláveis, esvaziando-as, esfregando-as e deixando-as secar após cada uso.



- Mantenha a sua piscina devidamente desinfectada antes e durante a utilização.