Ron DeSantis lança novo livro, aumentando as especulações sobre 2024

O governador da Flórida, Ron DeSantis, lançou na terça-feira, 28, seu novo livro de memórias políticas intitulado "A coragem de ser livre: o projeto da Flórida para o renascimento da América".



DeSantis ainda não está oficialmente concorrendo à indicação republicana de 2024, mas está agindo cada vez mais como um homem em campanha para presidente, segundo cientistas políticos. Ele logo embarcará em uma série de eventos com ativistas republicanos no Texas, Califórnia, Alabama e outros estados após a publicação de seu último livro, “The Courage to Be Free: Florida's Blueprint for America's Revival”.

O livro, de acordo com a sinopse, “entrega algo raro de um líder eleito: histórias de vitória”. E parece ser o próximo passo no que DeSantis espera ser um caminho para a vitória da indicação. Um lugar que ele não está programado para ir é a Conferência de Ação Política Conservadora, a conferência anual do Partido Republicano realizada nos arredores de Washington. O evento nos últimos anos se voltou fortemente para Trump e sua ala do partido.



DeSantis deixou o Estado da Flórida na semana passada como parte de um esforço notável e recente para aumentar suavemente seu perfil nacional e sua posição atual de campanha não oficial para uma nomeação como possível candidato pelo Partido Republicano (GOP).



Ele viajou para Nova York e para os subúrbios de Chicago e Filadélfia, falando para grupos de aplicação da lei entusiasticamente receptivos sobre questões de justiça criminal, regalando as multidões com comentários sobre guerras culturais e “wokeness” – mensagens que ele tentou se apropriar dentro do campo dos republicanos.

Então, no fim de semana, DeSantis organizou um evento de três dias em Palm Beach, Flórida, com megadonos republicanos de alto nível e políticos de todo o país. A conferência, que foi anunciada como um retiro político, deu a DeSantis uma plataforma para divulgar suas vitórias políticas. Teve o benefício adicional de ser realizado a poucos quilômetros do clube Mar-a-Lago do ex-presidente Donald Trump, onde Trump - que já declarou sua candidatura à presidência - realizou seu próprio evento de arrecadação de fundos na noite de quinta-feira, 23.