Testemunhas interrompem estupro em banheiro do Brickell City Center (FL)

Duas testemunhas salvaram uma mulher quando um homem tentou estuprá-la em um banheiro público na quinta-feira, 23, em Brickell City Center, de acordo com a polícia de Miami.



De acordo com um relatório da polícia, Raziel Domingo Madrigal, de 28 anos, seguiu duas mulheres até o banheiro feminino do segundo andar, perto da Apple Store do shopping, pouco antes das 10 am.



Uma das mulheres conseguiu sair correndo do banheiro depois de ver Madrigal, mas a outra ficou presa lá dentro. Ele então fechou a porta do banheiro, trancou-a e sussurrou cinco palavras assustadoras: “alguém realmente perigoso está fora”.



Segundo a polícia, a vítima tentou entrar em dos banheiros de dentro e se trancar, sem sucesso. Madrigal de 1,80 m de altura e 90 quilos empurrou a porta, entrou, sentou-se em cima dela e segurou-a.



A vítima continuou gritando e lutou contra ele, tentando fugir, mas ele a empurrou contra a pia e tentou puxar sua calça para baixo. Depois, empurrou a mulher de volta para o banheiro e a segurou novamente.



Enquanto isso, uma pessoa (não ficou claro se foi a mulher que havia conseguido sair a tempo do banheiro) alertou duas outras pessoas de que um homem estava abusando sexualmente de uma mulher dentro do banheiro.



A dupla entrou correndo, abriu a porta e deu de cara com Madrigal agarrando a mulher. Uma das testemunhas chutou Madrigal na canela, soltando a mulher de suas mãos e dando-lhe tempo suficiente para escapar, escreveu a polícia.



Ambas as testemunhas vigiaram o suspeito até a chegada da polícia. Ele foi levado para o Turner Guilford Knight Correctional Center e enfrenta acusações de sequestro, tentativa de agressão sexual, cárcere privado, agressão e resistência à prisão.



“Tudo de que me lembro é de ser espancado em um banheiro público”, disse, durante aparição no tribunal. Ele ficará detido sem direito à fiança.



A administração do Brickell City Center divulgou um comunicado após a prisão:

“O incidente no Brickell City Center ocorreu antes do horário do centro e foi tratado imediatamente pela segurança local e pelo Departamento de Polícia da cidade de Miami. O Brickell City Center está cooperando totalmente com o Departamento de Polícia de Miami, que está lidando com a investigação em andamento. Conforme demonstrado pela ação rápida de nossa equipe de segurança, o Brickell City Center continua sendo um espaço seguro e protegido para todos os funcionários, locatários e visitantes. Quaisquer perguntas adicionais devem ser direcionadas ao Departamento de Polícia da Cidade de Miami.”



Fonte: Local 10.