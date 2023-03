4 parques temáticos na Flórida estão entre os melhores do país

A Flórida não é considerada o melhor destino de férias não á à toa. Quatro parques temáticos no estado estão entre os melhores do país, segundo pesquisa da U.S. News Travel.



Além das praias e cenário gastronômico, os parques temáticos são uma das principais razões pelas quais o Sunshine State é tão popular entre turistas e moradores locais.



A U.S. News lançou recentemente uma lista dos 17 melhores parques de diversões para visitar em 2023 da costa a costa, e não é de se surpreender que quatro dos parques temáticos da Flórida estejam nele.







Este parque temático oferece emoções perfeitas para uma família com orçamento limitado. Normalmente, é mais acessível que os parques maiores, com ingressos de um dia a partir de US $ 59,95. O Fun Spot tem passeios e entretenimento para todas as idades, incluindo clássicos como Kars Bumper, para faixas de kart de vários níveis e a única montanha-russa de madeira em Orlando!







Você não pode falar sobre parques temáticos sem uma menção de "o lugar mais mágico do mundo". A Walt Disney World continua sendo um dos parques de diversões mais famosos do mundo, apelando para crianças e adultos. Os visitantes têm quatro parques para escolher - Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot e Hollywood Studios - e cada um oferece uma experiência exclusivamente mágica.







Famoso por seus passeios baseados em personagens de filmes e programas de TV populares, o Universal Orlando Resort é realmente um parque que oferece algo para todos. Existem três parques distintos para escolher: Universal Studios, Islands of Adventure e Volcano Bay Water Park, com um quarto sendo adicionado em 2025 quando o Universo EPIC se abrir! E vamos ser sinceros: ver o castelo de Hogwarts iluminado à noite é bem legal!







Se você é um viciado em montanha -russa, o Busch Gardens Tampa Bay tem o suficiente para desafiar todos os níveis de emoção! O parque oferece toneladas de atrações e um zoológico com mais de 200 espécies de animais. Também é o lar do passeio mais rápido e mais alto do mundo, o Flyer Serengeti, que abriu recentemente.

Notavelmente ausente da lista está o SeaWorld Orlando, mas o SeaWorld San Diego, na Califórnia, ficou entre os melhores.



Veja a lista completa aqui.

