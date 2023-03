Duas pessoas morrem em queda de pequeno avião no condado de Palm Beach (FL)

Duas pessoas morreram na noite de domingo quando um pequeno avião caiu em um campo no Aeroporto Palm Beach County Park, em Lantana.

O Palm Beach County Fire Rescue disse que as equipes de emergência foram chamadas ao aeroporto por volta das 21h30 para um acidente de aeronave relatado e encontrou um pequeno avião em chamas.



As equipes rapidamente controlaram as chamas. No entanto, duas pessoas morreram no local. Seus nomes não foram divulgados, disse um porta-voz da agência.

O acidente aconteceu em um campo a cerca de 300 metros de uma pista, segundo o canal WPTV.

Membros do National Transportation Safety Board estavam no aeroporto na manhã desta segunda-feira, 6, para investigar a causa do acidente. A Administração Federal de Aviação também está investigando.

O NTSB disse que a aeronave monomotor envolvida era um Diamond DA40.



Trajeto



A FlightAware mostrou que o avião partiu às 11h de domingo em Henderson City, Kentucky, onde está registrado para Diamond Aircraft Sales LLC.



De acordo com o FlightAware, com base no número da cauda do avião, os registros de voo mostram que a aeronave vinha de Williston, Flórida, após decolar às 19h23 do domingo.

O avião tinha parado no condado de Harris, na Geórgia, antes de partir para Williston. De acordo com o FlightAware, a aeronave estava programada para pousar no aeroporto Palm Beach County Park às 21h24 de domingo.

De acordo com o site do Palm Beach County Park Airport, há seis pistas na propriedade, localizada a oeste de Lantana e seis milhas ao sul do Aeroporto Internacional de Palm Beach.

O aeroporto atende aeronaves de asa fixa e helicópteros, e não há torre de controle de tráfego aéreo, de acordo com o site do aeroporto.

Existem também várias escolas de voo, manutenção de aeronaves e uma oficina de hélices.