Projetos de lei pedem mudanças radicais na pena de morte na Flórida

Há menos de duas semanas, a Flórida executou Donald Dilbeck, prisioneiro do corredor da morte. Foi a primeira execução no estado em quase quatro anos. Mas sob novos projetos de lei arquivados na legislatura da Flórida, pode haver mudanças radicais na pena de morte.



Em discussão, os legisladores primeiro considerarão tornar adultos condenados por agressão sexual contra crianças menores de 12 anos um crime punível com a morte. O texto diz: “Tais crimes destroem a inocência de uma criança e violam todos os padrões de decência mantidos pela sociedade civilizada”.



No entanto, Maria DeLiberato, advogada e diretora executiva da Floridians for Alternatives to the Death Penalty, diz que isso poderia representar um fardo adicional para as crianças vítimas no tribunal, e mais pessoas no corredor da morte seria muito caro.



“Isso vai custar mais para o Departamento de Correções, eles não poderão abrigar todos em um, em uma instalação”, disse DeLiberato. “A Union Correctional não tem espaço para isso, que é onde estão principalmente todos os detentos do corredor da morte, estão alojados.”

No passado, tanto a Suprema Corte dos Estados Unidos quanto a Suprema Corte da Flórida decidiram proibir sentenças de morte para estupradores de crianças. Nos projetos de lei que serão discutidos nesta sessão legislativa, os legisladores dizem que as decisões de Kennedy vs. Louisiana de 2008 e Buford vs. hediondos de crimes.” Essas novas propostas, essencialmente, colocam os legisladores em conflito com os tribunais superiores.

O governador Ron DeSantis está apoiando outra possível mudança na forma como a pena de morte opera. Um que reduziria o limite do júri. De acordo com os projetos de lei apresentados, um júri não precisaria mais ser unânime para recomendar a morte. Isso mudaria para uma votação de 8 a 4.

DeSantis criticou o resultado do júri no caso do atirador da escola de Parkland, Nikolas Cruz. Três dos 12 jurados votaram para recomendar uma sentença de prisão perpétua em vez de morte.



DeLiberato também aponta casos em que os veredictos estavam errados. Ela diz que a Flórida lidera a nação em isenções do corredor da morte.

“Temos 30 exonerações para 100 execuções”, disse DeLiberato. “Quase todas essas exonerações, 93% envolvem júris não unânimes ou casos em que o juiz anulou um júri, uma decisão vitalícia do júri.”

No caso de Donald Dilbeck, a recomendação do júri para sua execução foi de 8 a 4.

Como os legisladores da Flórida devem avaliar possíveis mudanças na pena de morte da Flórida nesta sessão legislativa, eles também considerarão os projetos de lei apresentados que abordam a compensação para pessoas encarceradas injustamente. Para ler mais sobre essa iniciativa, visite: SB 382 (flsenate.gov).



Fonte: Local 10.