Flórida registra a primeira morte de criança esquecida em carro superaquecido de 2023

A Flórida ocupa o segundo lugar no país no número de crianças que morrem de insolação após ficarem dentro de carros superaquecidos. O primeiro caso nos EUA em 2023, segundo a organização NoheatStroke, aconteceu esta semana no estado.



No último caso relatado no estado, uma criança de 2 anos em Port St. Lucie se tornou a mais recente vítima na segunda-feira, 6, depois de ficar sozinha em um veículo quente por cinco horas.



O pai, James Fidele, 37 anos, saiu na segunda-feira de casa na Southeast Aires Lane e logo depois voltou. Ele tem um negócio de impressão de camisetas e tinha levado o filho de dois anos e os outros quatro irmãos para a escola.



No entanto, de acordo com uma declaração de prisão, por volta das 13h, cinco horas depois de voltar para casa, Fidele percebeu que havia deixado o garoto de 2 anos, o caçula de cinco, dentro do veículo. Ele chamou a polícia, mas já era tarde demais.



O pai disse aos investigadores que estava usando o SUV de sua namorada para deixar seus cinco filhos na escola e esqueceu de deixar o garoto de 2 anos.



Conforme a lei da Flórida, ele foi preso sob acusação de deixar uma criança sem vigilância em um veículo a motor, causando grandes danos corporais. A declaração de prisão disse que há um mecanismo de segurança no SUV que Fidele estava dirigindo que lembra os motoristas de olhar no banco traseiro.



Atrás somente do Texas, a Flórida é o segundo no país por mortes infantis relacionadas à insolação. Nos anos de 2018 e 2019, 53 crianças morreram da causa, a maioria delas esquecidas por um dos pais, segundo a organização Kids and Car Safety.



"Cerca de 54% dessas crianças são esquecidas, 28% ganham acesso ao veículo por conta própria e cerca de 17% são deixadas intencionalmente no carro. Alguém está correndo para uma loja ou alguém está na garagem e alguém está em casa", diz Ronda Cerulli, que administra a Segura Kids Treasure Coast, um programa dedicado à prevenção de lesões não intencionais.



Um veículo pode esquentar muito rapidamente. Leva apenas 10 minutos para aquecer 19 graus, segundo a polícia. Então, em um dia quente como a terça -feira, quando está 87°F, dentro de um veículo já está 106°F. A criança foi levada para o hospital com a temperatura corporal de 107°F.



- Não deixe uma criança sozinha em um carro mesmo que por poucos minutos;

- Coloque a bolsa de fraldas da criança ou outro item no banco do passageiro dianteiro;

- Coloque sua bolsa, laptop ou telefone no banco de trás;

- Crie o hábito de abrir a porta traseira toda vez que estacionar;

- Peça à escola ou creche para ligar imediatamente caso a criança não chegue conforme o programado;

- Mantenha os veículos em casa ou estacionamento sempre trancados;

- Ensine as crianças a buzinar ou acender as luzes de emergência se ficarem presas dentro de um carro.

